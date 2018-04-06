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Количество жалоб на качество медпомощи уменьшилось на треть
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Количество жалоб на качество медпомощи уменьшилось на треть 

Национальная Служба Новостей 20 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
С введением института страховых представителей количество жалоб на медпомощь уменьшилось почти на треть. Статистику 2017 года озвучила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, количество обращений о видах, качестве и условиях предоставления медпомощи увеличилось более чем в 2 раза. Почти на треть увеличилось число обращений по телефону горячей линии.
В Минздраве отметили эффективность работы страховых представителей в области онкологии. Президент Владимир Путин ранее обратил внимание на проблемы с ранней диагностикой этих заболеваний.
«Свободная пресса» напоминает, что сейчас в России работают около 9 тысяч страховых представителей. В стране работают две сотни региональных и 25 федеральных call-центров.
Добавим, что подобные центры обращения пациентов территориальных фондов ОМС дают консультацию по любым вопросам организации и получения медицинской помощи по программам ОМС.
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