Кошелек или жизнь: зауральские приставы рассказали, как поставить коллекторов на место

В 2017 году в УФССП по Курганской области поступило 117 обращений и жалоб на действия коллекторов. При этом на территории Зауралья включенных в государственный реестр коллекторских агентств или их филиалов нет, сообщает пресс-служба ведомства.

В одном из обращений курганец просил разъяснить ему нормы федерального законодательства, так как он планирует создать организацию по возврату просроченной задолженности. В других — зауральцы жаловались на нарушения со стороны коллекторов: на СМС-сообщения, которые отправлялись им в запрещенное законом время, и на частые звонки. — По 15 обращениям восстановлены нарушенные права заявителей — были составлены акты об уничтожении персональных данных третьих лиц, не являющихся должниками. Взаимодействие коллекторов с ними прекращено. В трех случаях установлены нарушения действующего законодательства, составлены протоколы об административных правонарушениях, — сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.

В ведомстве напоминают, что существует федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон „О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях“». Именно он устанавливает ограничения, условия и порядок деятельности кредиторов и коллекторов.

Что коллекторам разрешено по закону

Кредиторы и лица, действующие от их имени, имеют право контактировать с должником через:

личные встречи;

телефонные переговоры;

СМС-уведомления;

электронную и почтовую переписку.

Храните все квитанции и расписки о погашении долга

Какие есть ограничения по времени

контакты с должником запрещены с 22:00 до 8:00 в рабочие и с 20:00 до 9:00 часов в выходные/праздничные дни;

личные встречи возможны не чаще одного раза в неделю;

телефонные звонки допускаются не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю и восьми раз в месяц;

сообщения (телеграфные, текстовые, голосовые) разрешено направлять не более двух раз в сутки, четырех раз в неделю и шестнадцати в месяц.

Что запрещено коллекторам

запрещены угрозы причинения вреда здоровью или жизни, уничтожения или повреждения имущества;

нельзя оказывать психологическое давление, использовать выражения и совершать иные действия, унижающие честь и достоинство должника и других людей;

запрещено вводить должника и других людей в заблуждение по поводу их прав и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства.

Как вести себя, если у вас есть займы

Сохраняйте свои экземпляры документов в течение 3 лет после возврата долга. Храните все квитанции и расписки о погашении долга.

Не общайтесь анонимно: уточняйте должность звонящего, его ФИО и контактный телефон, полное наименование и адрес организации, которую он представляет. При личной встрече требуйте предъявлять документы — их можно сфотографировать.

Если коллектор нарушает ваши права, фиксируйте беседу с помощью аудио— и видеоустройств. Даже само предупреждение оппонента о том, что разговор будет записан, помогает ему быть более корректным.

Фиксируйте точное время звонков. Сделать это можно обратившись к оператору связи или через личный кабинет на сайте оператора связи.

В случае угроз напоминайте о своем праве обратиться в правоохранительные органы

Как противостоять коллекторам

Если угрозы поступают по телефону, обратитесь в полицию с письменным ходатайством. Попросите установить телефонный номер звонящего и информацию о владельце этого номера.

Если коллекторы пытаются проникнуть к вам в дом, вызовите полицию и попросите двух соседей стать свидетелями происходящего. Потребуйте у коллекторов предъявить документы.

Если коллектор требует внести платеж не на счет в банке, а отдать ему наличными — это можно расценить как домогательство и злоупотребление служебными полномочиями. По этому нарушению также можно подать заявление в полицию.

Если закон нарушают кредиторы, не являющиеся кредитной организацией, обратитесь в Федеральную службу судебных приставов. Если кредитор является кредитной либо микрофинансовой организацией, пожалуйтесь в территориальный орган Центрального банка Российской Федерации . Реестр микрофинансовых и кредитных организаций находится в открытом доступе на сайте Центрального банка Российской Федерации.

Если закон нарушают кредиторы, не являющиеся кредитной организацией, обратитесь к приставам

Какие документы нужны для обращения к судебным приставам

Чтобы ваше заявление было рассмотрено в УФСПП, необходимо детально и в хронологическом порядке изложить события, а также приложить следующие документы:

копию паспорта;

копии договоров займа, кредитных договоров, по которым имеются непогашенные обязательства,

копии судебных актов о взыскании денежных средств;

детализацию СМС-сообщений и телефонных звонков от оператора сотовой связи;

копии договоров на оказание услуг, заключенных с операторами сотовой связи;

аудиозаписи общения (на компакт-диске);

цифровые копии изображения экрана монитора компьютера (скриншоты), свидетельствующие о том, что коллекторы размещают в различных социальных сетях негативную информацию в отношении должника;

распечатанные копии электронных писем;

копии постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, если обращались в правоохранительные органы;

копии ответов органов прокуратуры , если вами оспаривались постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;

копии ответов из территориального органа Центрального банка Российской Федерации или прокуратуры, если обращались в эти органы;

копии вышеуказанных документов можно сделать на личном приёме в управлении Федеральной службы судебных приставов, если нет денежных средств на их копирование.

Как получить бесплатную юридическую помощь

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы, можно посмотреть в ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Перечень адвокатов, центров бесплатной юридической помощи, их контактные данные размещены на официальном сайте Министерства юстиции Курганской области в разделе «Деятельность/Бесплатная юридическая помощь». Также график приема и список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, размещен на официальном интернет-сайте Адвокатской палаты Курганской области в разделе «Бесплатная юридическая помощь».