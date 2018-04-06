Кошелек или жизнь: зауральские приставы рассказали, как поставить коллекторов на место 

В 2017 году в УФССП по Курганской области поступило 117 обращений и жалоб на действия коллекторов. При этом на территории Зауралья включенных в государственный реестр коллекторских агентств или их филиалов нет, сообщает пресс-служба ведомства.
В одном из обращений курганец просил разъяснить ему нормы федерального законодательства, так как он планирует создать организацию по возврату просроченной задолженности. В других — зауральцы жаловались на нарушения со стороны коллекторов: на СМС-сообщения, которые отправлялись им в запрещенное законом время, и на частые звонки. — По 15 обращениям восстановлены нарушенные права заявителей — были составлены акты об уничтожении персональных данных третьих лиц, не являющихся должниками. Взаимодействие коллекторов с ними прекращено. В трех случаях установлены нарушения действующего законодательства, составлены протоколы об административных правонарушениях, — сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.
В ведомстве напоминают, что существует федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон „О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях“». Именно он устанавливает ограничения, условия и порядок деятельности кредиторов и коллекторов.
Что коллекторам разрешено по закону
Кредиторы и лица, действующие от их имени, имеют право контактировать с должником через:
личные встречи;
телефонные переговоры;
СМС-уведомления;
электронную и почтовую переписку.
Храните все квитанции и расписки о погашении долга
Какие есть ограничения по времени
контакты с должником запрещены с 22:00 до 8:00 в рабочие и с 20:00 до 9:00 часов в выходные/праздничные дни;
личные встречи возможны не чаще одного раза в неделю;
телефонные звонки допускаются не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю и восьми раз в месяц;
сообщения (телеграфные, текстовые, голосовые) разрешено направлять не более двух раз в сутки, четырех раз в неделю и шестнадцати в месяц.
Что запрещено коллекторам
запрещены угрозы причинения вреда здоровью или жизни, уничтожения или повреждения имущества;
нельзя оказывать психологическое давление, использовать выражения и совершать иные действия, унижающие честь и достоинство должника и других людей;
запрещено вводить должника и других людей в заблуждение по поводу их прав и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства.
Как вести себя, если у вас есть займы
Сохраняйте свои экземпляры документов в течение 3 лет после возврата долга. Храните все квитанции и расписки о погашении долга.
Не общайтесь анонимно: уточняйте должность звонящего, его ФИО и контактный телефон, полное наименование и адрес организации, которую он представляет. При личной встрече требуйте предъявлять документы — их можно сфотографировать.
Если коллектор нарушает ваши права, фиксируйте беседу с помощью аудио— и видеоустройств. Даже само предупреждение оппонента о том, что разговор будет записан, помогает ему быть более корректным.
Фиксируйте точное время звонков. Сделать это можно обратившись к оператору связи или через личный кабинет на сайте оператора связи.
В случае угроз напоминайте о своем праве обратиться в правоохранительные органы.
Как противостоять коллекторам
Если угрозы поступают по телефону, обратитесь в полицию с письменным ходатайством. Попросите установить телефонный номер звонящего и информацию о владельце этого номера.
Если коллекторы пытаются проникнуть к вам в дом, вызовите полицию и попросите двух соседей стать свидетелями происходящего. Потребуйте у коллекторов предъявить документы.
Если коллектор требует внести платеж не на счет в банке, а отдать ему наличными — это можно расценить как домогательство и злоупотребление служебными полномочиями. По этому нарушению также можно подать заявление в полицию.
Если ваши персональные данные разгласили без вашего согласия, вы можете обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Если закон нарушают кредиторы, не являющиеся кредитной организацией, обратитесь в Федеральную службу судебных приставов. Если кредитор является кредитной либо микрофинансовой организацией, пожалуйтесь в территориальный орган Центрального банка Российской Федерации. Реестр микрофинансовых и кредитных организаций находится в открытом доступе на сайте Центрального банка Российской Федерации.
Если закон нарушают кредиторы, не являющиеся кредитной организацией, обратитесь к приставам
Какие документы нужны для обращения к судебным приставам
Чтобы ваше заявление было рассмотрено в УФСПП, необходимо детально и в хронологическом порядке изложить события, а также приложить следующие документы:
копию паспорта;
копии договоров займа, кредитных договоров, по которым имеются непогашенные обязательства,
копии судебных актов о взыскании денежных средств;
детализацию СМС-сообщений и телефонных звонков от оператора сотовой связи;
копии договоров на оказание услуг, заключенных с операторами сотовой связи;
аудиозаписи общения (на компакт-диске);
цифровые копии изображения экрана монитора компьютера (скриншоты), свидетельствующие о том, что коллекторы размещают в различных социальных сетях негативную информацию в отношении должника;
распечатанные копии электронных писем;
копии постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, если обращались в правоохранительные органы;
копии ответов органов прокуратуры, если вами оспаривались постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
копии ответов из территориального органа Центрального банка Российской Федерации или прокуратуры, если обращались в эти органы;
копии вышеуказанных документов можно сделать на личном приёме в управлении Федеральной службы судебных приставов, если нет денежных средств на их копирование.
Как получить бесплатную юридическую помощь
Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы, можно посмотреть в ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
Перечень адвокатов, центров бесплатной юридической помощи, их контактные данные размещены на официальном сайте Министерства юстиции Курганской области в разделе «Деятельность/Бесплатная юридическая помощь». Также график приема и список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, размещен на официальном интернет-сайте Адвокатской палаты Курганской области в разделе «Бесплатная юридическая помощь».