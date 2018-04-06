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В правительстве Югры обсудили решение проблем обманутых дольщиков
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В правительстве Югры обсудили решение проблем обманутых дольщиков 

РИА «ФедералПресс» 25 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство Югры на заседании, которое сегодня, 6 апреля, провела губернатор Наталья Комарова, рассмотрело ход исполнения поручения президента по реализации планов-графиков решения проблем граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
Директор департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа Рустам Сафин отметил, что к концу марта число проблемных объектов снизилось с 11 до 6, количество пострадавших граждан — с 125 до 78.
«В ходе информирования проведено 44 встречи с гражданами, созданы специальные разделы на сайтах муниципальных образований, разработана информационно-аналитическая система контрольно-долевого строительства с мобильным приложением», — подчеркнул Рустам Сафин.
Заместитель главного редактора газеты «Новости Югры» Михаил Осипов, представляющий общественный совет при профильном департаменте подчеркнул, что регулярно проводятся заседания рабочих групп.
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