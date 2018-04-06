В правительстве Югры обсудили решение проблем обманутых дольщиков

Правительство Югры на заседании, которое сегодня, 6 апреля, провела губернатор Наталья Комарова , рассмотрело ход исполнения поручения президента по реализации планов-графиков решения проблем граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Директор департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа Рустам Сафин отметил, что к концу марта число проблемных объектов снизилось с 11 до 6, количество пострадавших граждан — с 125 до 78.

«В ходе информирования проведено 44 встречи с гражданами, созданы специальные разделы на сайтах муниципальных образований, разработана информационно-аналитическая система контрольно-долевого строительства с мобильным приложением», — подчеркнул Рустам Сафин.