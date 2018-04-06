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В Ростове Северный и набережную свяжет новый маршрут
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В Ростове Северный и набережную свяжет новый маршрут 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В августе этого года в Ростове появится новый маршрут под номером 13. Он станет одним из первых в городе, плату за который перевозчик будет устанавливать сам.
Автобусы средней и малой вместимости будут ездить по схеме: Орбитальная — Обсерваторная — 1-я Героическая — Обсерваторная — Орбитальная — Космонавтов — Волкова — Добровольского — Королева — Вавилова — Стадионная — Будённовский.
Обратный маршрут: Береговая — Будённовский — Целиноградская — Стадионная — Шеболдаева — Ларина — Данченко — Вавилова — Королева — Добровольского — Волкова — Космонавтов — Орбитальная — Обсерваторная — 1-я Героическая — Обсерваторная — Орбитальная.
— Всего на линии будут работать восемь автобусов, — сообщает «Ростовский городской транспорт».
Сейчас улицу Орбитальную с центром города связывают пять маршрутов: 11, 29, 38 63, 65.
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