Северный жилой массив Ростова свяжут новым маршрутом с Набережной

Улицу Орбитальную в Северном жилом массиве Ростова планируют связать с Набережной новым маршрутом№13. Он начнет работу уже в августе 2018 года, сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт». Схема его работы будет следующая:

ул. Орбитальная — ул. Обсерваторная — ул.1-я Героическая — ул. Обсерваторная — ул. Орбитальная — пр. Космонавтов — ул. Волкова — ул. Добровольского — пр. Королева — ул. Вавилова — ул. Стадионная — пр. Буденновский — ул. Береговая — пр. Буденновский — ул. Целиноградская — ул. Стадионная — ул. Шеболдаева — ул. Ларина — ул. Н. Данченко — ул. Вавилова — пр. Королева — ул. Добровольского — ул. Волкова — пр. Космонавтов — ул. Орбитальная — ул. Обсерваторная — ул.1-я Героическая — ул. Обсерваторная — ул. Орбитальная.

Перевозки будут осуществляться по нерегулируемому тарифу, на линии будет работать 8 единиц автобусов среднего и малого класса.

В настоящее время улицу Орбитальную с центром города связывают автобусы и маршрутные такси №63 и №65, а также маршрутное такси №11-МТ, 29-МТ, 38-МТ.