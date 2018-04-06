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Неделя закрытых дверей в роддоме
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Неделя закрытых дверей в роддоме 

ТВ-МИГ 25 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса my-baby.org  Областной перинатальный центр ждёт плановое закрытие на санитарную обработку. Произойдёт это с 13 по 20 апреля. В период санобработки в роддоме проводят «генеральную уборку» — моют и дезинфицируют абсолютно всё, а затем все палаты и родильные дома облучают ультрафиолетом.
Отметим, что санобработка — это плановое мероприятие, проходящее по графику. Пока двери перинатального центра будут закрыты и беременных будут возить во второй роддом и областную клиническую больницу.
Аналогичное мероприятие проведут и во втором родильном доме, но в сентябре. Но в отличие от перинатального центра роддом закрывать не будут, всех пациентов, на время обработки, просто переведут из одного здание в другое.
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