Неделя закрытых дверей в роддоме

Фото с ресурса my-baby.org Областной перинатальный центр ждёт плановое закрытие на санитарную обработку. Произойдёт это с 13 по 20 апреля. В период санобработки в роддоме проводят «генеральную уборку» — моют и дезинфицируют абсолютно всё, а затем все палаты и родильные дома облучают ультрафиолетом.

Отметим, что санобработка — это плановое мероприятие, проходящее по графику. Пока двери перинатального центра будут закрыты и беременных будут возить во второй роддом и областную клиническую больницу.

Аналогичное мероприятие проведут и во втором родильном доме, но в сентябре. Но в отличие от перинатального центра роддом закрывать не будут, всех пациентов, на время обработки, просто переведут из одного здание в другое.