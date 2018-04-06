Взятие Казани Иваном Грозным: как это было на самом деле

2 октября 1552 года под натиском русских войск пала Казань . Тот, кто воспринимает это событие как рядовую победу глубоко заблуждается. Взятие Казани было миссией Ивана IV, его исторической инициацией.

Божья воля

Иван Грозный — один самых эпохальных правителей России . О его роли в истории сказано и написано столько, что хватило бы на десяток прочих царей нашего государства. Иван IV с детства осознавал свою инаковость, своё особое положение. Выражалось это в патологическом поведении, которое вводило в ступор даже видавших виды бояр. Неизвестно, как бы сложилась история, если бы не было у Грозного такого учителя, как Сильвестр. Если проводить культурно-исторические параллели, то Ивана Грозного (учитывая его амбиции и завоевания) можно сравнить с Александром Македонским , а Сильвестра, соответственно, с Аристотелем. К слову, Александр Македонский был в то время на Руси культовым персонажем. Завоевание Казани Иваном Грозным сравнимо с Восточным походом Македонского. Осознавая свою богоизбранность (по влиянием речей Сильвестра), Грозный воспринимал взятие Казани как особую миссию, как инициацию, как возможность доказать самому себе своё право на царство. И доказал.

Три осады, остров-град

Взятие Казани — это почти мифологический сюжет. Казань была взята с третьей попытки. Два предыдущих похода Грозного окончились неудачей, однако дали возможность подготовиться к третьему походу, который, выражаясь языком масс-медиа, был обречен на успех. Грозный предпринял стратегическое решение: строить крепость неподалёку от Казани. Опыт предыдущих неудачных походов показал необходимость русского укрепления вблизи осаждаемого города. Крепость Свияжск была построена в рекордно-короткие сроки, за 28 дней. Такая скорость постройки была обеспечена тем, что строительством руководил талантливый военный инженер Иван Выродков. Позже, уже во время взятия Казани, Выродков за одну ночь построил тринадцатиметровую осадную башню ручной сборки. Свияжск, остров-град, тот самый сказочный остров-Буян из сказки Пушкина — ещё одно мифологическое место из истории взятия Казани.

Переправа

Продолжает череду мифологических параллелей истории взятия Казани переправа через Волгу, которая началась 15 августа 1552 года. Мифологический сюжет переправы важен для общей картины, Волга была Рубиконом, который необходимо было благополучно преодолеть. Для переправы были построены специальные боевые суда. Узнав о том, что русские затеяли переправу через реку, хан Едигер предпринял попытку сдержать маневр наших войск, но в ходе ожесточенной трехчасовой схватки казанские войска, которые превосходили силы русских в разы, были отброшены и переправа войск могла беспрепятственно продолжаться ещё неделю.

Прикрытие тыла

Казань была обложена 150-тысячной армией. В городе же, по словам Камая мурзы, было 30 тысяч воинов-казанцев. Кроме того, на Высокой Горе, на укрепленной позиции, расположилась конница князя Епанчи. Город был хорошо обеспечен разными запасами, стены посада и кремля были отремонтированы, казанцы заранее готовились к осаде. За 28 лет это была уж пятая осада города.

Осаждавшие больше всего терпели от внезапных нападений конницы Епанчи. Русским войскам необходимо было закрыть тылы, а для этого необходимо было избавиться от постоянной угрозы. Было принято решение решать проблемы по мере их поступления. 6 сентября выступила в поход специально для этой цели созданная армия из трех полков. Арский острог на Высокой Горе был построен среди лесов и болот из бревенчатых срубов, заполненных землей. Вокруг острога имелись засеки. Такую укрепленную крепость можно было взять только штурмом. Войска двумя колоннами подошли к воротам. Завязалась перестрелка. После двухчасовой битвы, не выдержав натиска, оставив убитых и 200 человек пленных, защитники острога бежали. Острог был уничтожен. После этой победы «войска воюючи и села жгучи» повели наступление на город Арск . В течение двух дней Арск был разграблен и разгромлен.

Казаки-индейцы и восставшие из мертвых

Осада была произведена по всем инженерно-техническим правилам того времени. В предыдущие разы русские войска пытались брать город штурмом, но Казань была хорошо укреплена и такая тактика показала свою нецелесообразность. На этот раз всё было иначе. За 5—6 дней Казань была окружена осадными сооружениями: туровой линией, перед ней шла линия «за-копей», траншей с окопами и редутами. 27 августа поставленные туры на Арском поле были вооружены осадными орудиями больших калибров. Надо полагать, они были установлены и в других местах, но самое большое их количество было именно против Ногайских, Царевых и Арских ворот. Казанские стены постоянно подвергались массированному обстрелу.

Во взятии города огромную роль также сыграли минеры под управлением литвина Розмысла (Эразма) и англичанина Бутлера. Они делали подкопы под стены, закладывали бочки пороха. Взрывы пороховых зарядов разрушил колодцы, питавшие город водой. В итоге, именно взрывные работы способствовали деморализации казанской армии, которая оказалась неготовой к подобной массированной и спланированной атаке. [С-BLOCK]

Серьезную помощь царским войскам оказали внезапно подошедшие к Казани донцы (донские казаки). Они пришли ночью. Их неожиданное появление напугало как одну, так и другую сторону. Впечатляющим был и вид казаков. Они украсили свои одежды и головы птичьими перьями и в отсветах костров смотрелись по меньшей мере грозно.

2 октября, во время финального штурма многие русские воины, изнуренные длительной осадой и отчаянным сопротивлением, не слишком охотно шли на приступ, притворялись ранеными и убитыми. Когда же войска ворвались в город, многие «раненые» и «убитые» ринулись в бой.

Осада продолжалась 41 день. Символическое значение продолжительности взятия Казани отсылает к продолжительности христианского поста, что не случайно. Взятие Казани — это не только политический, но духовный рубеж в истории русского государства.

Царская доля — Божья воля

Иван Васильевич мог бы лично не присутствовать во время взятия Казани, ему предлагали остаться в Москве , но он был тверд в своей решимости. В первые дни осады Иван Грозный был активен, участвовал в расстановке полков, ездил «во все дни и в нощи» вокруг татарской крепости. По решению боярского совета царский полк решено было ввести в сражение в момент решающего штурма — 2 октября. Однако, всё пошло не по плану. В день штурма, когда царским полкам пора было входить в крепость, Иван усердно молился в походной церкви. Просьбу о выступлении полка царь проигнорировал, не желая прервать молитву. Когда государев полк появился наконец под стенами крепости, на них уже подняты были хоругви. Промедление Ивана дало пищу для неблагоприятных толков. По словам Курбского, в критический момент воеводы приказали развернуть государеву хоругвь у главных ворот «и самого царя, хотяща и не хотяща, за бразды коня взяв, близ хоругви поставиша».

Неслучайный дар Через четверть века после взятия Казанского царства Иваном Грозным, в Казани случился страшный пожар. Сгорело большая часть города. Казанские татары, по вере магометане, стали разносить молву о том, что Русский Бог немилосерден к своим христианам и насылает кару на них. «Вера Христова, — замечал летописец, — стала притчею и поруганием». При пожаре, в числе прочих, сгорел дом стрельца Даниила Онучина и ничем не отличился бы стрелец от других погорельцев, если бы не дочь его, Матрёна, с которой стало связано чудесное обретение иконы. Трижды Богоматерь навещала девочку во сне и трижды велела ей достать из-под земли свой чудотворный образ, на иконе запечатлённый. Рассказ о первых двух явлениях Богородицы не убедил родителей девочки взять лопату и пойти искать образ, но после третьего сна можно было не сомневаться, что Матрёну Богородица избрала не случайно, что не просто сон снится девочке, но знамение в нём. Отправились копать на то место, которое указала во сне Богородица, и действительно, примерно на метровой глубине обнаружили они икону, в состоянии идеальном, словно только что написанную. Этот неслучайный дар закольцовывает сюжет о взятии Казани богоизбранным царем Иваном IV, который исполнил свою Восточную миссию.