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Сотрудница краснодарского супермаркета опрокинула перегруженный стеллаж
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Сотрудница краснодарского супермаркета опрокинула перегруженный стеллаж 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Перегруженные товарами стеллажи рухнули в одном из краснодарских магазинов сети «Магнит», чудом не придавив никого из покупателей. Камера наблюдения зафиксировала тревожный инцидент, произошедший в торговой точке на Московской улице.
"Может это перегружено, тогда, блин, надо все быстро разгружать вообще везде, потому что это точно не один гипермаркет такой", — произносит мужчина за кадром.
Предположительно, стеллажи завалились в тот момент, когда сотрудница магазина поправляла товар на полках. В результате целый ряд в торговой точке оказался засыпан бутылками с газировкой, банками и многочисленными упаковками. По счастью в этот момент никто из посетителей не выбирал овощи, поскольку в противном случае не обошлось бы без серьезных травм.
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