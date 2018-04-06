Последствия Второй мировой войны создают проблемы для Путина

Недалеко от того дома, где прошли детские годы Владимира Путина , находится крупнейшее в мире массовое захоронение, где покоятся останки полумиллиона жертв нацистской блокады Ленинграда во время Второй мировой войны. В том числе там похоронен и старший брат российского президента, которого ему не суждено было увидеть. В тот момент, когда Путин — со времен Сталина это дольше всех находящийся у власти лидер — начинает свой, возможно, последний президентский срок, самый кровавый конфликт в истории человечества создает для него проблемы.

Потери Советского Союза в той войне были огромными — почти 27 миллионов человек, согласно официальным данным, то есть в 60 раз больше, чем потери Америки или Британии, — и это стало причиной того, что демографы называют «волнами», то есть колебаниями численности населения. Подобные колебания будут продолжаться на протяжении жизни нескольких поколений, в том числе и по причине тех проблем, которые возникли после крушения коммунизма в 1991 году.

«Путин может рассчитывать на поддержку людей — он без особых усилий добился переизбрания в прошлом месяце, — однако в конце его срока у него будет меньше людей, на которых он мог бы рассчитывать», — отмечает Скотт Джонсон (Scott Johnson), специалист по России расположенной в Лондоне компании «Блумберг экономикс» ( Bloomberg Economics).

Население России в течение десятилетий находилось примерно на отметке 144 миллиона, однако в настоящий момент оно вновь начинает сокращаться, что угрожает реализации планов Путина на следующее шесть лет. Даже недавнее добавление 2,3 миллиона жителей Крыма будет недостаточно для того, чтобы компенсировать ожидаемое снижение количество женщин детородного возраста в 2032 году.

Согласно прогнозу ООН , без резкого увеличения роста рождаемости или количества иммигрантов — в основном, из мусульманской Средней Азии — население России к 2050 году сократится до 119 миллионов.

Для 65-летнего Путина демография вновь стала жизненно важным вопросом.

«Поэтому в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан, — сказал Путин в своем обращении к нации в прошлом месяце, а в это время за его спиной были выведены на экран статистические детали «эха войны». «Именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг».

Путин был рожден на гребне волны первого послевоенного бурного роста рождаемости, и ему уже в качестве президента удалось вытащить Россию из «демографической ямы», которую он получил в наследство от 1990-х годов, когда экономическая и эмоциональная депрессия привели к сокращению на шесть лет средней жизни человека. Он добился увеличения продолжительности жизни — с 65 до 73 лет, и подобный результат в состоянии повторить немногие страны, однако это лишь незначительно изменило дисбаланс в масштабе поколений, который привел в прошлом году к сокращению рождаемости на 11%.

Показатели рождаемости сокращаются во всем мире, и некоторые бывшие коммунистические государства в Европе сталкиваются с еще большим сокращением населения, однако ни одно крупное государство не испытывает таких, как в России, проблем, связанных со значительными различиями в численности возрастных групп. Данные переписи населения показывают, что, например, количество россиян в самой старшей возрастной трудоспособной группе (от 55 до 59 лет) на 70% больше, чем в самой младшей (от 15 до 19 лет). Для сравнения: подобный разрыв в Японии составляет 30%, а в Соединенных Штатах и в Соединенном Королевстве — 10%.

Этот разрыв лишает работодателей возможности нанять на работу более молодых сотрудников, а также осложняет задачу правительства, связанную с повышением эффективности во всем — от здравоохранения и образования до полиции и общественного транспорта.

«Многие компании хотят принять на работу представителей Поколения Некст, однако их просто недостаточно, — подчеркивает Люк Джонс (Luc Jones), коммерческий директор расположенного в Москве рекрутингового агентства «Анталь Интернэшнл» (Antal International). — Ситуация на рынке труда в России станет сначала крайне сложной, и лишь после этого она начнет улучшаться».

В своем обращении к Федеральному собранию Путин изложил целый ряд демографических и экономических задач на свой четвертый президентский срок, включая уменьшение в два раза количества живущих в бедности людей, а также выход России на пятое место среди наиболее развитых крупных экономик. Однако пока не ясно, каким образом он собирается добиться поставленных целей.

Показатели смертности среди мужчин трудоспособного возраста продолжают находиться на уровнях, характерных для значительно более бедных стран, а причиной этого, в основном, являются предотвращаемые болезни и несчастные случаи на рабочем месте. Тогда как большая продолжительность жизни вызывает все более высокие расходы на выплату пенсий, с которыми у России, медленно выходящей из самой продолжительной рецессии за последние два десятилетия, уже возникают проблемы.

По данным компании «Эс энд Пи Глобал Рейтингс» (S&P Global Ratings), без смелых инициатив Россия в течение следующих трех десятилетий может превратиться из страны с наименьшим количеством долгов из числа крупных экономик в одну из шести стран, в которой долги, вызванные расходами на выплату пенсий, могут превысить 250% от валового внутреннего продукта. Новые ежемесячные выплаты родителям при рождении первого ребенка могут повысить рождаемость, однако мало что может изменить нынешнюю ситуацию с сокращением рабочей силы.

«Сегодня мы находимся в самом плохом, самом сложном периоде, — говорит Валерий Елизаров , возглавляющий лабораторию демографии (экономического факультета) Московского государственного университета . — Большое по численности поколение уходит, а приходит поколение с меньшей численностью, и поэтому мы теряем по миллиону рабочих в год».

По мнению экспертов Центрального банка, относительно низкий пенсионный возраст — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — является одной из «структурных проблем», сдерживающих экономический рост на 2% в год. Возможно, у Путина для достижения поставленных целей не будет другого выхода, кроме как поднять эти уровни. Тем не менее подобный шаг, который может иметь серьезные политические последствия, бывший министр финансов Алексей Кудрин считает «крайне необходимым» в течение восьми лет.

Меньше количество работающих означает меньшее количество потребителей и в конечном итоге меньший по размеру рынок. По мнению экспертов компании «Ренессанс Капитал» , одного сокращения населения достаточно для того, чтобы снизить на 1% рост ВВП в каждом из ближайших лет. Джонсон из компании «Блумберг» (Bloomberg) дает более консервативную оценку, и, по его мнению, совокупное сокращение ВВП в течение нового президентского срока Путина составит 2,5%.

Лилия Овчарова , директор по социальным исследованиям Высшей школы экономики , считает, что Путин не сможет добиться «решительного прорыва», к которому он призывает, без проведения глубоких экономических реформ во всем государственном аппарате, поскольку уже не осталось «быстрых вариантов решения существующих проблем».

В верхней части ее списка находятся «культура непрерывного обучения» для улучшения ситуации с мобильностью рабочей силы, открытие границ для привлечения более квалифицированных рабочих, а также подготовка детей к новой экономической реальности.

«Если уровень рождаемости низкий, то тогда мы должны инвестировать средства в способности каждого ребенка, а не только в талантливых детей, — подчеркивает Овчарова. — Педагоги и психологи должны работать над реализацией этой задачи с теми детьми, которые не добиваются больших успехов в школе».