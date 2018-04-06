Финансисты рассказали о пособиях для членов семьи погибшего работника

Согласно п. 9 ст. 217 НК РФ , НДФЛ не облагаются компенсации от работодателя своим сотрудникам и их семьям, бывшим работникам, вышедшим на пенсию, и оплата санаторных путевок для детей младше 16 лет и инвалидов.

В подробный список лиц из этого пункта не входят члены семей бывших сотрудников фирмы, которые не являются инвалидами или уже достигли 16 лет. Оплату путевок гражданам, не попавшим в список, облагают подоходным налогом.

П. 8 ст. 217 НК РФ предусматривает, что НДФЛ не облагаются единовременные выплаты членам семьи умершего работника. В них входят и выплаты, выраженные в натуральной форме.

Однако если разные выплаты, которые были получены физлицами по одному и тому же поводу, производятся по отдельным распоряжениям компании, их нельзя считать единовременными.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»