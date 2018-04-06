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Финансисты рассказали о пособиях для членов семьи погибшего работника
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Финансисты рассказали о пособиях для членов семьи погибшего работника 

Время бухгалтера 29 минут назад
Согласно п. 9 ст. 217 НК РФ, НДФЛ не облагаются компенсации от работодателя своим сотрудникам и их семьям, бывшим работникам, вышедшим на пенсию, и оплата санаторных путевок для детей младше 16 лет и инвалидов.
В подробный список лиц из этого пункта не входят члены семей бывших сотрудников фирмы, которые не являются инвалидами или уже достигли 16 лет. Оплату путевок гражданам, не попавшим в список, облагают подоходным налогом.
П. 8 ст. 217 НК РФ предусматривает, что НДФЛ не облагаются единовременные выплаты членам семьи умершего работника. В них входят и выплаты, выраженные в натуральной форме.
Однако если разные выплаты, которые были получены физлицами по одному и тому же поводу, производятся по отдельным распоряжениям компании, их нельзя считать единовременными.
ПИСЬМО Минфина РФ от 23.03.2018 № 03-04-06/18321
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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