Южноуральским фермерам дадут субсидию за освоение заброшенных земель

Региональная поддержка для сельхозпроизводителей на введение в оборот заброшенных угодий будет увеличена с 10 до 30 млн рублей, сообщил министр сельского хозяйства Южного Урала Алексей Кобылин

В 2017 году аграрии области распахали 46 тыс. га залежи, которая заросла бурьяном и была выведена из сельскохозяйственного оборота. В текущем году планируется вернуть в работу ещё 10 тыс. га. Всего же площадь заброшенной земли в Челябинской области составляет более 200 тыс. га.

«В каждой территории должен быть сформирован чёткий стратегический план по включению в оборот неиспользуемых земель. Хорошо налажена эта работа в Еткульском, Красноармейском, Октябрьском, Уйском и Чебаркульском районах», — отметил Алексей Кобылин.

Отметим, что фермерские хозяйства, которые берут заброшенные участки, очищают их от сорняков, а на следующий год либо через год засевают различными культурами.

Напомним, ранее стало известно, что агропромышленный комплекс Челябинской области лидирует по производству мяса всех видов и куриных яиц в Уральском федеральном округе.