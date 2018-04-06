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В России стартует проект #зож_в_офис
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В России стартует проект #зож_в_офис 

Medaboutme.ru 30 минут назад
Фото: Medaboutme.ru
НМИЦ профилактической медицины запускает в русскоязычном секторе интернета массовый проект #зож_в_офис. Старт оздоровительного марафона назначен на 16 апреля 2018 года.
Гонка за здоровьем продлится 2 недели. Предполагается, что за это время любой желающий сможет получить всю информацию о том, как вести здоровый образ жизни, в простой, интересной и доступной форме. Ведущие специалисты в области ЛФК и питания на протяжении всего марафона #зож_в_офис будут готовы предоставить ответы на все интересующие граждан вопросы, а также порекомендуют наиболее эффективные программы по гимнастике в индивидуальном порядке.
Организаторы марафона #зож_в_офис обещают, что аналогичная акция пройдет также летом, осенью и зимой. В зависимости от сезона, специалисты поделятся информацией о выборе наиболее полезных сезонных продуктов питания, а также о том, как управлять своим самочувствием в зависимости от времени года, как сохранять отличное настроение в любую погоду и поддержать свою иммунную систему.
Регистрация участников проекта #зож_в_офис уже идет полным ходом!
Как принять участие в марафоне:
Отправить заявку на мейл pr-gnicpm@mail.ru, в которой следует указать ФИО и электронный адрес. Тема письма: #зож_в_офис.
Подписаться на страницу марафона в социальных сетях (Facebook https://www.facebook.com/gnicpm и Instagram https://www.instagram.com/nmicpm);
Выполнять задания диетолога проекта и специалиста ЛФК;
Выкладывать свои фото, комментировать, задавать вопросы.
Самый активный участник марафона получит приз!
*Перед стартом марафона ознакомьтесь с побочными эффектами:
великолепное самочувствие;
бодрость;
хорошее настроение;
приятный вкус к жизни;
зависимость от здорового образа жизни.
Случаев передозировки не наблюдалось!
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