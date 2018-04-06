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Стала известна дата оглашения послания Дмитрия Азарова
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Стала известна дата оглашения послания Дмитрия Азарова 

63.ru 35 минут назад
Фото: 63.ru
Послание главы региона депутатам Самарской губернской думы и жителям Дмитрий Азаров огласит во вторник, 10 апреля.
—Церемония состоится в спорткомплексе «МТЛ-Арена», начало в 12:00, — информировали 63.ru в областном правительстве.
Послание губернатора Самарской губернской думе и жителям региона является традиционным программным документом, в котором руководитель региона ставит задачи всем уровням власти.
Региональное законодательство предусматривает его обязательное оглашение. Обычно это происходит в декабре вслед за посланием главы государства.
В этом году сроки президентского послания сместились, Владимир Путин огласил его в феврале.
— Очень внимательно рассмотрим все задачи, которые озвучит президент. Как мы их будем претворять на территории Самарской области, я изложу в послании, — пояснил митрий Азаров.
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