Стала известна дата оглашения послания Дмитрия Азарова

Послание главы региона депутатам Самарской губернской думы и жителям Дмитрий Азаров огласит во вторник, 10 апреля.

—Церемония состоится в спорткомплексе «МТЛ-Арена», начало в 12:00, — информировали 63.ru в областном правительстве.

Послание губернатора Самарской губернской думе и жителям региона является традиционным программным документом, в котором руководитель региона ставит задачи всем уровням власти.

Региональное законодательство предусматривает его обязательное оглашение. Обычно это происходит в декабре вслед за посланием главы государства.

В этом году сроки президентского послания сместились, Владимир Путин огласил его в феврале.