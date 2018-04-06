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Секретарь ОП пожаловался на «каменное» мороженое в бизнес-классе «Аэрофлота»
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Секретарь ОП пожаловался на «каменное» мороженое в бизнес-классе «Аэрофлота» 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев попросил руководство "Аэрофлота" улучшить качество мороженого, которое, по его мнению, подают слишком холодным.
Выступая на Первом национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров, он сказал, что часто летает бизнес-классом и много лет уже жалуется на мороженое, которое в «Аэрофлоте» как камень.
"Сделайте что-нибудь, я много лет прошу у руководства «Аэрофлота» сделать так, чтобы мороженое подавали не в виде льда. Вот такое у меня замечание к «Аэрофлоту», — сказал Фадеев
В целом же Фадееву нравятся и поезда и самолеты, его все устраивает, особенно «по сравнению с тем, что было лет тридцать назад». Но, как сообщает РИА Новости, он недоволен высокими ценами на билеты по России. Он рассказал, что перелет в Нижний Новгород два года назад ему обошелся дороже, чем в Тоскану. По его словам, нужно, чтобы «внутренний туризм был доступен не только верхнему слою среднего класса».
Также он затронул недавнюю историю, когда «Аэрофлот» ввел требования к размеру одежды бортпроводников. По мнению Фадеева, с одной стороны, «привлекательные фигуры стюардесс — это хорошо», но с другой стороны ему большое нравятся «серьезные стюардессы, не совсем молоденькие».
"Мужчины же трусоваты, и когда они летают на самолетах, они часто боятся. А когда у стюардессы серьезный такой взгляд, не девчоночий, это внушает доверие и отбивает у мужчин этот страх", — сказал Фадеев.
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