Секретарь ОП пожаловался на «каменное» мороженое в бизнес-классе «Аэрофлота»

Выступая на Первом национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров, он сказал, что часто летает бизнес-классом и много лет уже жалуется на мороженое, которое в «Аэрофлоте» как камень.

"Сделайте что-нибудь, я много лет прошу у руководства «Аэрофлота» сделать так, чтобы мороженое подавали не в виде льда. Вот такое у меня замечание к «Аэрофлоту», — сказал Фадеев

В целом же Фадееву нравятся и поезда и самолеты, его все устраивает, особенно «по сравнению с тем, что было лет тридцать назад». Но, как сообщает РИА Новости, он недоволен высокими ценами на билеты по России . Он рассказал, что перелет в Нижний Новгород два года назад ему обошелся дороже, чем в Тоскану. По его словам, нужно, чтобы «внутренний туризм был доступен не только верхнему слою среднего класса».

Также он затронул недавнюю историю, когда «Аэрофлот» ввел требования к размеру одежды бортпроводников. По мнению Фадеева, с одной стороны, «привлекательные фигуры стюардесс — это хорошо», но с другой стороны ему большое нравятся «серьезные стюардессы, не совсем молоденькие».

"Мужчины же трусоваты, и когда они летают на самолетах, они часто боятся. А когда у стюардессы серьезный такой взгляд, не девчоночий, это внушает доверие и отбивает у мужчин этот страх", — сказал Фадеев.