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Секретарь ОП Фадеев попросил «Аэрофлот» улучшить качество мороженого в бизнес-классе
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Секретарь ОП Фадеев попросил «Аэрофлот» улучшить качество мороженого в бизнес-классе 

Прайм 30 минут назад
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев попросил руководство "Аэрофлота" улучшить качество мороженого, которое подают в бизнес-классе: по словам общественника, оно всегда похоже на камень.
"Вы хвастаетесь тем, что мороженое даёте в бизнес-классе. Извините, я часто летаю бизнес-классом. Но мороженое у вас по-прежнему дают как камень. Сделайте что-нибудь, я много лет прошу у руководства «Аэрофлота» сделать так, чтобы мороженое подавали не в виде льда. Вот такое у меня замечание к «Аэрофлоту», — обратился Фадеев к представителям компании на первом национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров, инициатором которого стала Общественная палата.
"Что касается транспорта, я езжу, и вообще меня все устраивает. Можно, конечно, придираться к чему-то, но мне нравится. И самолеты мне нравятся, и поезда мне особенно нравятся. По сравнению с тем, что было лет тридцать назад, конечно, это небо и земля… Разные дискуссии, но для меня, как пассажира, в целом это все вполне пристойно", — добавил секретарь ОП РФ.
При этом он пожаловался на высокие цены на билеты по России. Фадеев вспомнил, как два года назад путешествовал летом с дочерью в Тоскану, а затем в Нижегородскую область — «рыбу ловить на Волгу», причём билеты в Италию обошлись ему «в два раза дешевле». «Это недопустимо, конечно. Надо, чтобы внутренний туризм был доступен не только верхнему слою среднего класса», — считает Фадеев.
Он также вспомнил резонансную историю, касающуюся несогласия сотрудниц «Аэрофлота» с требованиями компании к размеру одежды бортпроводников.
"С одной стороны, конечно, привлекательные фигуры стюардесс — это хорошо, но с другой стороны — серьезные стюардессы, не совсем молоденькие… Мужчины же трусоваты, и когда они летают на самолётах, они часто боятся. А когда у стюардессы серьёзный такой взгляд, не девчоночий, это внушает доверие и отбивает у мужчин этот страх", — сказал Фадеев.
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