«Речь о сносе вообще не идет»: свердловские министры проверили ДК «Химмаш»

В ДК «Химмаш», который жители этого района пытаются спасти от сноса, сегодня приехала комиссия министров правительства Свердловской области . Активистов их визит обрадовал.

— Они собирали информацию, чтобы подать ее на рассмотрение губернатору, — рассказал Е1.RU активист Иван Стародубцев. — Нам удалось услышать, что министр строительства Михаил Волков несколько раз сказал: «Ничего криминального не вижу, все можно восстановить».

Министр строительства подтвердил Е1.RU, что сегодня он вместе с коллегами осматривал дворец культуры.

— Пока не будет принято такое решение, я не могу прокомментировать, — сказал Е1.RU Михаил Волков. — Сейчас мы готовим доклад. Мы посмотрели, оценили ситуацию, и для нас понятны многие вопросы, дальше зависит от оценки тех затрат, которые требуются, и принятия решений исходя из этого.

— Я бы не ставила вопрос так категорично, речь о сносе не идет вообще, поскольку администрацией города разрешение на снос здания не выдано, — рассказала Е1.RU Светлана Учайкина. — Сегодня идет поиск вариантов, которые могли бы устроить всех: людей, чьи дети там занимаются, собственника — это здание находится в частной собственности с 2004 года. Сегодня губернатором были даны поручения найти варианты разрешения этой ситуации. Просчитываются все варианты.