Учимся у США, или как нашим учителям деньги платили

Большое освещение в средствах массовой информации получила новость под названием «самые бедные учителя в США ». Наставники молодого поколения прекратили занятия и вышли с плакатами на улицы в штатах Западная Вирджиния, Оклахома и Кентукки, заявляя, что им не хватает на жизнь тех денег, которые им платят.

Напомним, что средняя заработная плата учителя общеобразовательной школы в Оклахоме составляет $42 245 в год, то есть примерно $3 520 в месяц. И в то время, пока в некоторых штатах проходят забастовки, в процветающей Украине учителя радуются своей «достойной» зарплате 4,5-6 тысяч гривен.

Даже сам премьер-министр Владимир Гройсман , понимая огромную роль учителей в обучении и патриотическом воспитании подрастающего поколения, пообещал прибавку аж на целых 1,5 тысячи гривен к зарплате. Казалось бы, педагоги в нашей стране как сыр в масле катаются, если бы не тот «слегка омрачающий» факт, что надбавка Гройсмана доходит далеко не до всех регионов, а где-то и вовсе уже не платят на протяжении нескольких месяцев. Николаевским учителям, например, надоело на протяжении трех месяцев не получать заработную плату, и они решили, что если в ближайшее время ситуация не улучшится, поедут бастовать в Киев.

США — передовая мировая держава, и у нее явно есть чему поучиться. Именно этим и занимается наша «не по дням, а по часам развивающаяся» страна во главе с «чутким, радеющим за народ» правительством, которое берет «правильный» курс и перенимает «лучшую практику» западного наставника.