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Строительство работающих на шельфе судов будет дополнительно субсидироваться
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Строительство работающих на шельфе судов будет дополнительно субсидироваться 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
Порядок предоставления субсидий на строительство работающих на континентальном шельфе судов будет дополнен новыми требованиями.
Соответствующий проект постановления Правительства, разработанный специалистами Минпромторга, уточняет условия предоставления субсидий, а также конкретизирует требования, предъявляемые к отечественным компаниям-претендентам на господдержку.
Изменения могут затронуть порядок финансирования судостроительной отрасли в рамках подпрограммы «Государственная поддержка» госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013—2030 годы».
Документ также дополняет основания для отказа в предоставлении субсидии, а также список необходимых документов для получения госсубсидии.
Дополнительно предлагается ввести норму, содержащую обязательное требование к транспортным компаниям и пароходствам строить гражданские суда на территории России.
В сопроводительных документах к предложению сказано, что оно подготовлено во исполнение одного из пунктов протокола заседания подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока комиссии Правительства по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона от 20 декабря 2017 года.
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