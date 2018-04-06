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Дома россиян оснастят «умными счетчиками»
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Дома россиян оснастят «умными счетчиками» 

Национальная Служба Новостей 38 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В российских многоквартирных домах будут установлены «умные» счетчики. Как пояснил новацию замглавы Минстроя Андрей Чибис, которого цитирует «Русская планета», приборы позволят отрегулировать нагрузки на инфраструктуру. К тому же в ведомстве сообщили, что такие счетчики экономически выгодны.
«Подобные технологии уже есть в России и в мире, мы видим перспективы для внедрения подходов с «искусственным интеллектом», — отметил Чибис.
В Минстрое пообещали, что «умными» счетчиками к 2024 году будут оснащены 95% домовладений в многоквартирных домах.
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