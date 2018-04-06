Дома россиян оснастят «умными счетчиками»

В российских многоквартирных домах будут установлены «умные» счетчики. Как пояснил новацию замглавы Минстроя Андрей Чибис , которого цитирует «Русская планета», приборы позволят отрегулировать нагрузки на инфраструктуру. К тому же в ведомстве сообщили, что такие счетчики экономически выгодны.

«Подобные технологии уже есть в России и в мире, мы видим перспективы для внедрения подходов с «искусственным интеллектом», — отметил Чибис.

В Минстрое пообещали, что «умными» счетчиками к 2024 году будут оснащены 95% домовладений в многоквартирных домах.