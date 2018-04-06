Ядерное убежище в метро Пекина: что еще скрывает китайская подземка

Китай и в самом деле готовился к разрушительной войне. Станции метро Пекина проектируются как убежища, способные выдержать даже ядерную атаку.

На многих станциях установили тяжелые двери в убежища, тщательно замаскировав их вровень со стенами. Большинство жителей Пекина и понятия не имело, что совсем их правительство собирается учавствовать в ядерной бойне.

Эти полосы стали на снимках — фактически, утопленные в бетон дорожки для тяжелых дверей. В случае ядерной атаки специальные сотрудники убирали их и заводили людей в убежища.

В 2012 году китайские государственные СМИ сообщили, что система метро Пекина может защитить граждан от штормов, ураганов и (как бы между прочим), ядерных атак. Каждое убежище на станции имеет трехчасовой запас кислорода.

Здесь и кроется неприятная правда. В случае ядерной атаки люди должны избегать зоны заражения в течение минимум двух недель. Три часа? Метро Пекина — ловушка. Вместо спасения при атаке люди нашли бы здесь лишь мучительную смерть от удушья уже через три часа.

Независимые журналисты провели расследование и выяснили, что многие двери в убежища сегодня и вовсе непреднамеренно заблокированы.

Видимо, не все сотрудники знали, что это за двери — на станции Чонгвенмен, к примеру, открытию двери мешает недавно проложенный электропровод, питающий камеры наружного наблюдения.