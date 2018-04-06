Симоньян считает, что Telegram будет заблокирован в России 

«Прогрессивная общественность интересуется: ''Так закроют телегу (Telegram. — RNS)? Что говорят твои источники?’’' Закроют, май френдз, обязательно. Даже не сомневайтесь. А мы взгрустнем по этому поводу, конечно», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Сегодня Роскомнадзор [сообщил] (https://rns.online/internet/Roskomnadzor-podal-isk-v-sud-ob-ogranichenii-dostupa-k-Telegram—2018-04-06/), что подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием об ограничении доступа не территории РФ к мессенджеру Telegram.