Симоньян считает, что Telegram будет заблокирован в России

«Прогрессивная общественность интересуется: ''Так закроют телегу (Telegram. — RNS)? Что говорят твои источники?’’' Закроют, май френдз, обязательно. Даже не сомневайтесь. А мы взгрустнем по этому поводу, конечно», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.