Ещё
Симоньян считает, что Telegram будет заблокирован в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Симоньян считает, что Telegram будет заблокирован в России 

Rambler News Service 2 часа назад
«Прогрессивная общественность интересуется: ''Так закроют телегу (Telegram. — RNS)? Что говорят твои источники?’’' Закроют, май френдз, обязательно. Даже не сомневайтесь. А мы взгрустнем по этому поводу, конечно», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Сегодня Роскомнадзор [сообщил] (https://rns.online/internet/Roskomnadzor-podal-isk-v-sud-ob-ogranichenii-dostupa-k-Telegram—2018-04-06/), что подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием об ограничении доступа не территории РФ к мессенджеру Telegram.
Rambler News Service: последние новости
Британские власти усыпили кота «Скрипалей» Суд оставил в силе штраф Роспотребнадзора за нарушения при продаже еды в «МакАвто» Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками591
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост93
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным373
На Украине угрожают взорвать Крымский мост88
Поплавская сорвала шоу на НТВ97
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение