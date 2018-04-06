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Вместо мечети сделают парк: администрация Перми изменила планы на участок улицы Крылова
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Вместо мечети сделают парк: администрация Перми изменила планы на участок улицы Крылова 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Городские власти решили устроить в Перми у центрального рынка новый сквер. Он должен расположиться на улице Крылова, где раньше предполагалось строительство мечети.
Накануне чиновники и депутаты одобрили изменение зонирования площадки на комиссии по землепользованию и застройке.
— В отношении земельного участка по улице Крылова в Дзержинском районе разрешений на строительство мечети не выдавалось, — пояснили 59.ru в администрации. — Рассматриваются варианты организации сквера на указанной территории. Этот участок станет территорией общего пользования. Там будет сквер или бульвар.
Под строительство соборной мечети предоставлен в безвозмездное срочное пользование земельный участок по адресу бульвар Гагарина, 74а, площадью — 0,33 га.
Ранее жители соседних с Крылова улиц выступали против строительства здесь мечети.
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