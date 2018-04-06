На улицах района Люблино привели в порядок домовые знаки

Работы по промывке витрин предприятий и домовых знаков стартовали в районе Люблино. Об этом рассказали в организационном отделе управы района.

— В настоящее время специалисты промыли домовые знаки на проспекте 40 лет Октября, улицах Судакова, Мариупольской, Люблинской. Также ведется рыхление снега на улицах Кирова, Краснодонской, Кубанской, Люблинской, Новороссийской, Совхозной, Ставропольской и на Спортивном проспекте, — уточнил представитель районной управы.

Добавим, что для промывки тротуаров и проезжих частей проведена закупка специального средства «Торнадо». (мю)