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На улицах района Люблино привели в порядок домовые знаки
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На улицах района Люблино привели в порядок домовые знаки 

Управа района Люблино 39 минут назад
Фото: Мое Люблино
Работы по промывке витрин предприятий и домовых знаков стартовали в районе Люблино. Об этом рассказали в организационном отделе управы района.
— В настоящее время специалисты промыли домовые знаки на проспекте 40 лет Октября, улицах Судакова, Мариупольской, Люблинской. Также ведется рыхление снега на улицах Кирова, Краснодонской, Кубанской, Люблинской, Новороссийской, Совхозной, Ставропольской и на Спортивном проспекте, — уточнил представитель районной управы.
Добавим, что для промывки тротуаров и проезжих частей проведена закупка специального средства «Торнадо». (мю)
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