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Алтай-Кокс провел благотворительную акцию в честь празднования Пасхи
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Алтай-Кокс провел благотворительную акцию в честь празднования Пасхи 

АиФ — Алтай 44 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
В канун Светлого праздника Пасхи кондитеры столовой Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) испекли сто пасхальных куличей, которые передали в Вознесенскую церковь для раздачи нуждающимся жителям города.
Это благотворительная помощь Алтай-Кокса и компании ОМС «Новокузнецк», в структуру которой входят пункты питания на территории завода.
Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
«Мы ежегодно в канун Светлого Воскресения проводим благотворительные акции. В праздник Пасхи особенно важно оказывать помощь малоимущим, одиноким пожилым людям, людям с ограниченными физическими возможностями», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Александр Уманец.
В этом году Алтай-Кокс также окажет безвозмездную помощь Алтайской Митрополии в доставке в регион Благодатного огня.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/
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