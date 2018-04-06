Алтай-Кокс провел благотворительную акцию в честь празднования Пасхи

В канун Светлого праздника Пасхи кондитеры столовой Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) испекли сто пасхальных куличей, которые передали в Вознесенскую церковь для раздачи нуждающимся жителям города.

Это благотворительная помощь Алтай-Кокса и компании ОМС «Новокузнецк», в структуру которой входят пункты питания на территории завода.

Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

«Мы ежегодно в канун Светлого Воскресения проводим благотворительные акции. В праздник Пасхи особенно важно оказывать помощь малоимущим, одиноким пожилым людям, людям с ограниченными физическими возможностями», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Александр Уманец.

В этом году Алтай-Кокс также окажет безвозмездную помощь Алтайской Митрополии в доставке в регион Благодатного огня.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России . Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/