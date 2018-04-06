«Дорогу не ремонтируют уже несколько лет»: в Перми затопило улицу Фоминскую

Автомобилисты и работники предприятий в микрорайоне Заостровка жалуются на ужасное состояние проезжей части на улице Фоминской. С приходом теплой погоды улица превратилась в реку, ходить и ездить по которой с каждым днем становится все сложнее.

— Дорогу не ремонтируют уже несколько лет, топит постоянно, — написал один из подписчиков группы chp_59 в Instagram. — Огромные ямы в лужах, машины просто тонут, тротуаров нет. Власти никак не реагируют! Писали уже во все инстанции.

Каждый год весной улица Фоминская превращается в реку

Другие пользователи также нелестно пишут о состоянии улицы: «Надо было Шнура туда отправить прокатиться, может бы прикольный хит про Пермь придумал», «Вчера попал в эту яму, чудом выбрался, чуть номер не потерял».

Чтобы выяснить, как обстоит ситуация с состоянием улицы Фоминской, корреспонденты 59.ru побывали на месте. Из-за отсутствия ливневой канализации вся талая вода скапливается на проезжей части, образуя на дороге огромные глубокие лужи.

По словам работников местных предприятий, каждый год весной и во время сильных дождей ездить по дороге становится практически невозможно. Ситуацию усугубляет большое количество грузовых автомобилей, которые разбивают асфальт.

Ранее мы сообщали, что в этом году власти планируют начать ремонт улицы Фоминской. Она попала в список объектов, которые будут делать за счет проекта «Безопасные и качественные дороги». По данным портала «Управляем вместе», из федерального бюджета на ремонт 4,4 километров улицы в 2018 году будет выделено 41,2 миллиона рублей.

О том, какие дороги будут ремонтировать в Перми в этом году, читайте в нашем материале.