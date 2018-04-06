Ещё
Преобразования в теплоэнергетике помогут обеспечить приток инвестиций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преобразования в теплоэнергетике помогут обеспечить приток инвестиций 

РИА Новости 41 минуту назад
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Преобразования в теплоэнергетике РФ, начатые в прошлом году, позволят обеспечить инвестиционный рост в отрасли в последующие несколько лет, полагает вице-премьер Аркадий Дворкович.
right"Мы вышли на начало трансформации сектора теплоснабжения, который непосредственно связан с электроэнергетикой. Нормативная база только формируется, мы завершаем процесс. Следующие несколько лет — это период инвестиционного роста, инвестиционный цикл в систему теплоснабжения. Мы рассчитываем, что это позволит в целом повысить конкурентоспособность нашей теплоэнергетики", — отметил Дворкович в ходе выступления на заседании коллегии Минэнерго РФ.
Поправки к закону «О теплоснабжении» Минэнерго предложило еще в 2013 году. К обсуждению темы государство вновь вернулось в конце 2016 года. В июле 2017 года изменения в закон, утверждающие новую модель рынка тепловой энергии, наконец, были приняты. По мнению участников отрасли, это стало самым значимым событием в теплоснабжении не только в уходящем году, но и за последние несколько лет.
Юридически закон о новой модели рынка тепла вступил в силу в РФ с 1 января 2018 года. Ожидается, что полностью он сможет заработать после принятия необходимых уточняющих подзаконных актов. По словам министра энергетики Александра Новака, оставшиеся нормативно-правовые акты планируется принять до 1 июля, после чего можно будет запускать пилотные проекты.
Там, где будет введена новая модель, все тарифы в теплоснабжении для конечного потребителя перестанут регулироваться государством, как это было ранее. На основе утвержденной государством методологии будет рассчитываться только предельная цена на тепло для потребителя.
Расчеты будут строиться исходя из того, сколько бы потребитель заплатил за тепло, если бы получал его не от централизованного теплоснабжения, а от альтернативного теплоисточника, котельной.
РИА Новости: последние новости
День органов предварительного следствия МВД РФ В Скотланд-Ярде отказались комментировать судьбу домашних животных Скрипаля Михаил Ульянов: события вокруг КНДР внушают осторожный оптимизм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками583
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост91
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным291
Поплавская сорвала шоу на НТВ92
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ146
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение