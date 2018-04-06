Госдума может принять закон об акционировании «Почты России» в весеннюю сессию

Нижняя палата парламента планирует принять закон об акционировании ФГУП «Почты России» в весеннюю сессию. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«В случае поддержки законопроекта всеми заинтересованными участниками законотворческого процесса можно ожидать его принятия в весеннюю сессию», — сказал Н. Николаев

Также депутат сообщил, что изменения, согласно новой редакции законопроекта, качественно повлияют на работу «Почты России».

«Действующая форма ФГУП существенным образом ограничивает функциональные возможности «Почты России», препятствует ее развитию и повышению конкурентоспособности, потому что принятие решений очень сильно забюрократизировано. Предлагаемые изменения позволят более оперативно принимать управленческие решения и эффективно распоряжаться имуществом предприятия. Кроме того, «Почта России» получит возможность оперативно привлекать любые виды заимствований без согласования», — пояснил Н. Николаев.