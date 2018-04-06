Госдума может принять закон об акционировании «Почты России» в весеннюю сессию 

Нижняя палата парламента планирует принять закон об акционировании ФГУП «Почты России» в весеннюю сессию. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
«В случае поддержки законопроекта всеми заинтересованными участниками законотворческого процесса можно ожидать его принятия в весеннюю сессию», — сказал Н. Николаев.
Также депутат сообщил, что изменения, согласно новой редакции законопроекта, качественно повлияют на работу «Почты России».
«Действующая форма ФГУП существенным образом ограничивает функциональные возможности «Почты России», препятствует ее развитию и повышению конкурентоспособности, потому что принятие решений очень сильно забюрократизировано. Предлагаемые изменения позволят более оперативно принимать управленческие решения и эффективно распоряжаться имуществом предприятия. Кроме того, «Почта России» получит возможность оперативно привлекать любые виды заимствований без согласования», — пояснил Н. Николаев.
Агентство «Москва» ранее сообщало, что в Госдуму внесен обновленный законопроект об акционировании ФГУП «Почты России». Авторами документа является группа депутатов, в числе которых глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»), председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ), вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»), а также члены Совета Федерации Дмитрий Мезенцев и Евгений Бушмин.
Как отмечается, в пояснительной записке к документу, законопроект разработан в целях комплексного совершенствования системы оказания услуг почтовой связи на территории РФ, основанного на принципах равной доступности для всех категорий граждан и обеспечения высокого качества предоставляемых сервисов. Для реализации отмеченных целей законопроект предусматривает регулирование процедуры создания непубличного акционерного общества «Почта России» установления правового статуса, структуры управления, а также принципов и основ его деятельности.