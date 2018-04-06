Ростовчане открыли купальный сезон

В Ростове-на-Дону на Северном жилом массиве в районе старого парка Дружба жители уже открыли купальный сезон. Пользуясь относительным потеплением, они бесстрашно ныряют в холодную воду. Соответствующие фотографии были опубликованы в популярном паблике в социальных сетях. На снимках четверо мужчин окунаются в водоем. «На крещение купаемся же», «Я бы и летом не рискнула там купаться», — так прокомментировали фотографию другие пользователи социальной сети. Напомним, что в Ростов пришло потепление. В ближайшие дни будет тепло и солнечно, осадков не ожидается. Сегодня воздух прогреется до +18, аналогичная погода будет завтра, а на Пасху синоптики прогнозируют +14.. +16 градусов по Цельсию. Температура воздуха в ночные часы опустится до +6.