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В чём особенности халяльной косметики, которую будут производить В КЧР?
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В чём особенности халяльной косметики, которую будут производить В КЧР? 

АиФ Ставрополье 48 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
«Всю халяльную продукцию, в том числе косметику, изготавливают, руководствуясь шариатскими запретами, — говорит имам Ставрополя Расул Ижаев. — То есть категорически нельзя использовать животные жиры, алкоголь и всяческие добавки, изготовленные из живых организмов. Только растительные компоненты».
По словам Ижаева, в России такую косметику не производят, поэтому мусульмане покупают её в арабских странах, когда выезжают туда на хадж.
Между тем халяльная косметика довольная дешёвая и пользуется всё большим спросом не только у приверженцев ислама, но и у вегетарианцев.
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