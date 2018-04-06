В чём особенности халяльной косметики, которую будут производить В КЧР?

«Всю халяльную продукцию, в том числе косметику, изготавливают, руководствуясь шариатскими запретами, — говорит имам Ставрополя Расул Ижаев. — То есть категорически нельзя использовать животные жиры, алкоголь и всяческие добавки, изготовленные из живых организмов. Только растительные компоненты».

По словам Ижаева, в России такую косметику не производят, поэтому мусульмане покупают её в арабских странах, когда выезжают туда на хадж.

Между тем халяльная косметика довольная дешёвая и пользуется всё большим спросом не только у приверженцев ислама, но и у вегетарианцев.