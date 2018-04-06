В Госдуме опровергли возможность создания яда «Новичок» под Саратовом

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал информацию британских СМИ о месте создания яда «Новичок».

Как передает РИА «Новости», комментируя данную информацию, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин напомнил, что Россия уничтожила все химическое оружие на своей территории и больше не занимается его производством.

«Россия выполнила все обязательства по разоружению от химического оружия. Никаких у нас, ни открытых, ни закрытых, ни тайных не существует лабораторий на территории страны. Это заявление явно носит бездоказательный характер, имеет под собой политическую подоплёку, чтобы хоть как-то тему отравления Скрипалей педалировать», — заявил парламентарий, отметив, что заключение о выполнении Россией обязательств по полному уничтожению запасов химоружия вынесла международная независимая комиссия.