В Госдуме опровергли возможность создания яда «Новичок» под Саратовом 

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал информацию британских СМИ о месте создания яда «Новичок».
Ранее Sobesednik.ru писал, что авторитетная газета The Times рассказала о встрече союзников Великобритании, где британские разведслужбы назвали местом производства яда «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, город Шиханы в Саратовской области.
Как передает РИА «Новости», комментируя данную информацию, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин напомнил, что Россия уничтожила все химическое оружие на своей территории и больше не занимается его производством.
«Россия выполнила все обязательства по разоружению от химического оружия. Никаких у нас, ни открытых, ни закрытых, ни тайных не существует лабораторий на территории страны. Это заявление явно носит бездоказательный характер, имеет под собой политическую подоплёку, чтобы хоть как-то тему отравления Скрипалей педалировать», — заявил парламентарий, отметив, что заключение о выполнении Россией обязательств по полному уничтожению запасов химоружия вынесла международная независимая комиссия.