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Минтруд увеличит пособие по безработице
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Минтруд увеличит пособие по безработице 

Детстрана.ру 51 минуту назад
Фото: Детстрана.ру
На сегодняшний день минимальное пособие по безработице составляет 850 рублей, а максимальное — 4900. Эти суммы не менялись с 2009 года, сообщает ТАСС. Кроме того, эту выплату сложно получить, в результате в службе занятости регистрируется только один из пяти безработных граждан. Новый законопроект упростит эту процедуру.
Пособие планируют повысить с 1 января 2019 года, на сколько именно — пока неизвестно. Эксперты предполагают, что оно увеличится на 3-5 000 рублей.
А недавно социологи узнали, сколько денег российским семьям нужно для счастья.
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