Минтруд увеличит пособие по безработице

На сегодняшний день минимальное пособие по безработице составляет 850 рублей, а максимальное — 4900. Эти суммы не менялись с 2009 года, сообщает ТАСС . Кроме того, эту выплату сложно получить, в результате в службе занятости регистрируется только один из пяти безработных граждан. Новый законопроект упростит эту процедуру.

Пособие планируют повысить с 1 января 2019 года, на сколько именно — пока неизвестно. Эксперты предполагают, что оно увеличится на 3-5 000 рублей.

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