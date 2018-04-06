Американский историк прочитал хвалебную оду российскому поезду

Обладатель Пулитцеровской премии, американский историк Джон Льюис Гэддис в интервью ведущему изданию The New York Times, что однообразная длительная поездка по Транссибу идеально подходит для медленного телевидения, в котором демонстрируются однообразные, многочасовые съёмки какого-то одного процесса.

В особенности ученого привел в восторг поезд, который по маршруту Омск-Новосибирск. Он также отметил, что не прочь сесть на место машиниста поезда между двумя сибирскими городами: «Особенно рекомендую шестичасовой пробег из Омска Новосибирск , на котором ничего не происходит», — отмечает ученый.

Фото: XTReme-93, trainpix.org.