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Американский историк прочитал хвалебную оду российскому поезду
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Американский историк прочитал хвалебную оду российскому поезду 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Обладатель Пулитцеровской премии, американский историк Джон Льюис Гэддис в интервью ведущему изданию The New York Times, что однообразная длительная поездка по Транссибу идеально подходит для медленного телевидения, в котором демонстрируются однообразные, многочасовые съёмки какого-то одного процесса.
В особенности ученого привел в восторг поезд, который по маршруту Омск-Новосибирск. Он также отметил, что не прочь сесть на место машиниста поезда между двумя сибирскими городами: «Особенно рекомендую шестичасовой пробег из Омска в Новосибирск, на котором ничего не происходит», — отмечает ученый.
Фото: XTReme-93, trainpix.org.
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