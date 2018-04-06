Получил переохлаждение: спасатели эвакуировали рыбака с реки Самары

Сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области отработали вызов на реку Самару. Помощь потребовалась мужчине, который рыбачил около Южного моста.

— Мы получили вызов вечером 5 апреля. Брат рыбака сообщил, что мужчине стало плохо. Он не может самостоятельно добраться до берега. На помощь мужчине выехала группа спасателей техногенного отряда. Добравшись до места, сотрудники ПСС обнаружили мужчину с признаками гипотермии — он сильно замерз. Спасатели приняли решение эвакуировать рыбака, — сообщили в ПСС Самарской области.

Условия работы были осложнены из-за хрупкого льда. В некоторых местах на реке появилась полынья. В качестве носилок сотрудники поисково-спасательной службы использовали резиновую лодку. В 19:40 потерпевшего доставили на берег и передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.