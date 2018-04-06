Саратовец рыбачил из лужи на дороге

Необычное место для рыбной ловли выбрал житель областного центра.

Странный «рыбак» был замечен утром 6 апреля в Ленинском районе Саратова на обочине дороги.

Мужчина с удочкой в руке демонстративно сидел напротив огромной лужи на проезжей части улицы Антонова поселка Солнечный. Такую картин наблюдали саратовские автомобилисты, которые и сфотографировали странного саратовца.

Снимки появились в паблике «Саратов онлайн» в социальной сети ВКонтакте.

Некоторые предположили, что это одиночный пикет или какая-то завуалированная акция протеста. Например, против разбитых дорог.

Фото: соцсети