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Саратовец рыбачил из лужи на дороге
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Саратовец рыбачил из лужи на дороге 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Необычное место для рыбной ловли выбрал житель областного центра.
Странный «рыбак» был замечен утром 6 апреля в Ленинском районе Саратова на обочине дороги.
Мужчина с удочкой в руке демонстративно сидел напротив огромной лужи на проезжей части улицы Антонова поселка Солнечный. Такую картин наблюдали саратовские автомобилисты, которые и сфотографировали странного саратовца.
Снимки появились в паблике «Саратов онлайн» в социальной сети ВКонтакте.
Некоторые предположили, что это одиночный пикет или какая-то завуалированная акция протеста. Например, против разбитых дорог.
Фото: соцсети
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