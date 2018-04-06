Ещё
Энергоблокчейн: распределенное будущее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Энергоблокчейн: распределенное будущее 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Современные технологические тенденции разрушают правила, на основе которых раньше строилась энергосистема: управляемость генерации, отсутствие возможностей хранения, непредсказуемость спроса, невозможность управлять потоками электроэнергии — все это постепенно уходит в прошлое, открывая рынку возможности для нового технологического рывка, отмечают Игорь Васильев, старший аналитик Sberbank Investment Research, и Вячеслав Романов, старший аналитик, директор Аналитического хаба Sberbank CIB.
Игорь Васильев, старший аналитик Sberbank Investment Research
"Чем «тяжелее» отрасль, чем дороже в ней делать новые инвестиционные шаги вне технологических циклов, тем сложнее ее участникам рассуждать о внедрении цифровых инноваций в своем core-бизнесе. Тем не менее за прошедшие годы разговоры о по-настоящему «умном» уже в недалеком будущем производстве перестали быть просто разговорами даже в таких многоукладных отраслях, как электроэнергетика. Представители крупнейших энергокомпаний и поставщиков оборудования для генерации и сетей, отмечали на конференции Сбербанка «Инновации в энергетике», что идея экономии на масштабе при развитии электроэнергетики, подразумевающая централизацию генерирующих мощностей, постепенно уступает место локальной генерации. Вслед за ней в отрасль приходят новые решения и технологии, и даже такое хайповое понятие, как блокчейн, уже не звучит как термин для красного словца. Локальная генерация становится все более привлекательной благодаря современным технологиям как на основе возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ), так и на основе традиционных. Развитие технологий хранения позволяет решить вопросы накопления избыточной энергии от ВИЭ. Новые системы управления энергосистемой, например SmartGrid, обеспечат управление децентрализованной генерацией. Доступность данных дает возможность для частичного управления спросом. В итоге, по мнению участников завтрака, новая электроэнергетика будет похожа скорее на интернет или облако, чем на иерархическую систему. В этой новой энергосистеме найдется место и для технологий блокчейна, причем место это может быть почти в самом центре системы. По мере того как электроэнергетика будет реализовывать идею децентрализации, для обеспечения ее работы, вычислений, хранения и обработки операций потребуется все более «умные» решения, часть из которых может быть основана на блокчейн. Плюсы технологии перед обычными базами данных — решение вопроса недоверия между участниками, устранение посредников, автоматическое создание резервных копий. Тренд на децентрализованную энергетику как раз будет требовать подобных решений хранения данных. Задачи, которые в энергетике смогут решаться на базе блокчейна, могут варьироваться от смарт-контрактов между различными участниками сети, p2p-торговли электроэнергией, прямого перечисление средств поставщикам электроэнергии и до экспорта электроэнергии посредством токенов, полученных за вычисления, производимые с применением избыточных энергомощностей. Сейчас вопрос — только в готовности участников внедрять эти технологии и совместном создании рынком и блокчейн-компаниями применимых в электроэнергетике решений".
Вести.Ru: последние новости
25 городов Европы с самым проблемным трафиком Deutsche выдвинул кандидатов в наблюдательный совет Мальтийская прачечная для иранских денег
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками583
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост92
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным283
Поплавская сорвала шоу на НТВ92
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ145
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение