Энергоблокчейн: распределенное будущее

Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Современные технологические тенденции разрушают правила, на основе которых раньше строилась энергосистема: управляемость генерации, отсутствие возможностей хранения, непредсказуемость спроса, невозможность управлять потоками электроэнергии — все это постепенно уходит в прошлое, открывая рынку возможности для нового технологического рывка, отмечают Игорь Васильев, старший аналитик Sberbank Investment Research, и Вячеслав Романов, старший аналитик, директор Аналитического хаба Sberbank CIB.

Игорь Васильев, старший аналитик Sberbank Investment Research

"Чем «тяжелее» отрасль, чем дороже в ней делать новые инвестиционные шаги вне технологических циклов, тем сложнее ее участникам рассуждать о внедрении цифровых инноваций в своем core-бизнесе. Тем не менее за прошедшие годы разговоры о по-настоящему «умном» уже в недалеком будущем производстве перестали быть просто разговорами даже в таких многоукладных отраслях, как электроэнергетика. Представители крупнейших энергокомпаний и поставщиков оборудования для генерации и сетей, отмечали на конференции Сбербанка «Инновации в энергетике», что идея экономии на масштабе при развитии электроэнергетики, подразумевающая централизацию генерирующих мощностей, постепенно уступает место локальной генерации. Вслед за ней в отрасль приходят новые решения и технологии, и даже такое хайповое понятие, как блокчейн, уже не звучит как термин для красного словца. Локальная генерация становится все более привлекательной благодаря современным технологиям как на основе возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ), так и на основе традиционных. Развитие технологий хранения позволяет решить вопросы накопления избыточной энергии от ВИЭ. Новые системы управления энергосистемой, например SmartGrid, обеспечат управление децентрализованной генерацией. Доступность данных дает возможность для частичного управления спросом. В итоге, по мнению участников завтрака, новая электроэнергетика будет похожа скорее на интернет или облако, чем на иерархическую систему. В этой новой энергосистеме найдется место и для технологий блокчейна, причем место это может быть почти в самом центре системы. По мере того как электроэнергетика будет реализовывать идею децентрализации, для обеспечения ее работы, вычислений, хранения и обработки операций потребуется все более «умные» решения, часть из которых может быть основана на блокчейн. Плюсы технологии перед обычными базами данных — решение вопроса недоверия между участниками, устранение посредников, автоматическое создание резервных копий. Тренд на децентрализованную энергетику как раз будет требовать подобных решений хранения данных. Задачи, которые в энергетике смогут решаться на базе блокчейна, могут варьироваться от смарт-контрактов между различными участниками сети, p2p-торговли электроэнергией, прямого перечисление средств поставщикам электроэнергии и до экспорта электроэнергии посредством токенов, полученных за вычисления, производимые с применением избыточных энергомощностей. Сейчас вопрос — только в готовности участников внедрять эти технологии и совместном создании рынком и блокчейн-компаниями применимых в электроэнергетике решений".