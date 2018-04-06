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Южноуральские аграрии освоят заброшенные земли
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Южноуральские аграрии освоят заброшенные земли 

Хорошие новости 50 минут назад
Фото: Хорошие новости
На Южном Урале ежегодно осваивают новые участки сельскохозяйственных земель, которые раньше были заброшены и успели зарасти бурьяном. Только за последние пару лет аграрии распахали уже 46 тысяч гектаров, а в этом году планируется вновь освоить еще 10 тысяч гектаров. Для этих целей на финансовую поддержку региона выделят от 10 до 30 миллионов рублей.
— С наименьшими затратами можно вернуть в оборот более 200 тысяч гектар земли. Это совсем незначительная доля, — комментирует региональный министр сельского хозяйства Алексей Кобылин. — В каждой территории должен быть сформирован четкий стратегический план по включению в оборот неиспользуемых земель. Благодаря региональной поддержке засеивать возвращенные в этом сезоне земельные участки можно будет уже в 2019 году.
Сегодня передовики в плане освоения заброшенных угодий Еткульский, Красноармейский, Октябрьский, Уйский и Чебаркульский районы. Именно на них министр сельского хозяйства Челябинской области посоветовал равняться и другим муниципалитетам области.
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