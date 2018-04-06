Южноуральские аграрии освоят заброшенные земли

На Южном Урале ежегодно осваивают новые участки сельскохозяйственных земель, которые раньше были заброшены и успели зарасти бурьяном. Только за последние пару лет аграрии распахали уже 46 тысяч гектаров, а в этом году планируется вновь освоить еще 10 тысяч гектаров. Для этих целей на финансовую поддержку региона выделят от 10 до 30 миллионов рублей.

— С наименьшими затратами можно вернуть в оборот более 200 тысяч гектар земли. Это совсем незначительная доля, — комментирует региональный министр сельского хозяйства Алексей Кобылин . — В каждой территории должен быть сформирован четкий стратегический план по включению в оборот неиспользуемых земель. Благодаря региональной поддержке засеивать возвращенные в этом сезоне земельные участки можно будет уже в 2019 году.