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Число лиц, реабилитированных на стадии следствия, сократилось в РФ вдвое за пять лет
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Число лиц, реабилитированных на стадии следствия, сократилось в РФ вдвое за пять лет 

ТАСС 49 минут назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Число лиц, реабилитированных на стадии следствия, сократилось за пять лет почти в два раза. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на Всероссийском совещании-семинаре с руководителями органов предварительного следствия МВД РФ.
"Сегодня можно с уверенностью сказать, что органы предварительного следствия министерства способны качественно расследовать сложные и многоэпизодные дела. Хотел бы отметить стабильное состояние законности в ходе досудебного производства. В течение последних пяти лет количество лиц, реабилитированных на стадии следствия, сократилось в два раза, оправданных на 27%, необоснованно содержащихся под стражей — более чем на треть. Возросло число расследованных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков", — сказал он.
Вместе с тем министр отметил, что по ряду направлений нужно наращивать усилия — улучшить качество следствия и результативность возмещения причиненного ущерба, актуальными также остаются задачи по недопущению фактов необоснованного уголовного преследования представителей бизнеса.
"Повышенного внимания требует укрепление кадрового ядра и работа с личным составом. Следователям ежедневно приходится принимать непростые решения, за которыми стоят судьбы людей. Цена процессуальной ошибки слишком велика. Поэтому здесь необходима ваша компетентность и глубокие знания, которые позволяют минимизировать возможные риски", — сказал министр.
6 апреля ежегодно отмечают свой профессиональный праздник следователи органов внутренних дел. Глава МВД поздравил сотрудников с 55-летием подразделения и отметил, что более 200 человек удостоены государственных и ведомственных наград.
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