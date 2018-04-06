Российских чиновников смогут увольнять за плохие отзывы граждан

Правительство приняло постановление о новой системе мотивации для служащих и руководителей органов федеральной власти в регионах, изменения также касаются сотрудников внебюджетных фондов и МФЦ. В ближайшем будущем этим категориям чиновников будет грозить увольнение, если их работа вызовет массовые негативные отзывы у граждан.

Антилайки для чиновников

Постановление №395 было принято в рамках исполнения поручения президента, данного в мае прошлого года, пояснили в пресс-службе правительства. Документ вводит новую систему мотивации для чиновников различного уровня, служащих в территориальных органах исполнительной власти и оказывающих услуги населению.

Мотивировать чиновников планируют через «кнут» — оценки граждан, оставляемые на сайте госсуслуг, и отзывы на сайте «Ваш контроль». Негативные отзывы и низкие оценки будут рассматриваться как причина для досрочного увольнения с должности.