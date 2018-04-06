Российских чиновников смогут увольнять за плохие отзывы граждан 

Правительство приняло постановление о новой системе мотивации для служащих и руководителей органов федеральной власти в регионах, изменения также касаются сотрудников внебюджетных фондов и МФЦ. В ближайшем будущем этим категориям чиновников будет грозить увольнение, если их работа вызовет массовые негативные отзывы у граждан.
Антилайки для чиновников
Постановление №395 было принято в рамках исполнения поручения президента, данного в мае прошлого года, пояснили в пресс-службе правительства. Документ вводит новую систему мотивации для чиновников различного уровня, служащих в территориальных органах исполнительной власти и оказывающих услуги населению.
Мотивировать чиновников планируют через «кнут» — оценки граждан, оставляемые на сайте госсуслуг, и отзывы на сайте «Ваш контроль». Негативные отзывы и низкие оценки будут рассматриваться как причина для досрочного увольнения с должности.
«Критерии, которые будут учитываться в отношении каждого конкретного должностного лица, будут определяться в соответствующих методических рекомендациях Минэкономразвития России в зависимости от степени их влияния на процесс оказания услуг», — говорится в сообщении на сайте правительства.