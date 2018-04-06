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Взбешенная Рейчел Мэддоу всю передачу тыкала пальцем в портрет Путина
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Взбешенная Рейчел Мэддоу всю передачу тыкала пальцем в портрет Путина 

ИноСМИ 57 минут назад
Фото: ИноСМИ
Телеведущая Рейчел Мэддоу (Rachel Maddow) во время эфира своей четверговой передачи разъярилась настолько, что, не в силах произнести что-либо членораздельное, просто буйно жестикулировала, тыча в портрет российского президента Владимира Путина.
Отмечается, что за время непрерывного тыканья на протяжении первой половины передачи лицо уважаемого политического аналитика последовательно выражало исступление, огорчение и снова ярость, прежде чем окончательно застыло в омерзении.
Вернувшись в эфир после рекламной паузы, Мэддой гневно трясла головой, нетерпеливо тыча то в портрет российского лидера, то прямо в объектив камеры.
Fuming Rachel Maddow Spends Entire Show Just Pointing Wildly At Picture Of Putin https://t.co/d5JBL5wASK pic.twitter.com/gankYH64yt
— The Onion (@TheOnion) 5 апреля 2018 г.
​Источники сообщают, что в завершение передачи взбешенная телеведущая вырвала из рук сидящего напротив гостя написанную им книгу о Путине и шесть раз грохнула ею об стол, после чего продолжила трясти головой и неразборчиво бормотать.
Представители телеканала «Эм-эс-эн-би-си» (MSNBC) подтвердили, что рейтинг Мэддоу достиг пиковых значений за все время.
Примечания переводчика:
Рэйчел Мэддоу — американская телеведущая и политический комментатор, автор одноименного ночного шоу на телеканале «Эм-эс-эн-би-си». Отмечена многими наградами и имеет репутацию знатока. В своих передачах неоднократно говорила о вмешательстве России в исход президентских выборов в США. Считается первой открытой ведущей-лесбиянкой, попавшей в прайм-тайм на американском телевидении.
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