Более 30 кустов сирени высадят в саду «Эрмитаж»

В Московском городском саду «Эрмитаж» 21 апреля высадят 30 кустов сирени и саженцы липы. В этом мероприятии примет участие префект Центрального административного округа Владимир Говердовский

В парке откроют новую аллею в рамках экологической акции « Москва — город сирени». Ее проведут в этом году уже в десятый раз.

Сирень будут сажать члены молодежных объединений, ветераны и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Для участников устроят яркую анимационную программу и интерактивные конкурсы. Кроме того, выступят с концертом выступят молодые вокалисты.

Помимо этого, в этот день в саду «Эрмитаж» будет работать «полевая» кухня.

Желающих помочь в высадке кустарников и деревьев ждут к 10:30.