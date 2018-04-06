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Более 30 кустов сирени высадят в саду «Эрмитаж»
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Более 30 кустов сирени высадят в саду «Эрмитаж» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 57 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Московском городском саду «Эрмитаж» 21 апреля высадят 30 кустов сирени и саженцы липы. В этом мероприятии примет участие префект Центрального административного округа Владимир Говердовский.
В парке откроют новую аллею в рамках экологической акции «Москва — город сирени». Ее проведут в этом году уже в десятый раз.
Сирень будут сажать члены молодежных объединений, ветераны и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Для участников устроят яркую анимационную программу и интерактивные конкурсы. Кроме того, выступят с концертом выступят молодые вокалисты.
Помимо этого, в этот день в саду «Эрмитаж» будет работать «полевая» кухня.
Желающих помочь в высадке кустарников и деревьев ждут к 10:30.
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