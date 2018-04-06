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Ставропольские почтовики снижают цены
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Ставропольские почтовики снижают цены 

АиФ Ставрополье 58 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Цены на определенный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров будут на 10-15% ниже, чем в торговых сетях, заявляют в пресс-службе ФГУП «Почта России».
Речь идёт о стиральных порошках, моющих и чистящих средствах, продуктах, чае и других товарах, востребованных в небольших городах и сёлах.
В больших городах сейчас продаются в основном почтовые и канцелярские товары, книги и сувенирная продукция.
«Из 42 тыс. почтовых отделений около 30 тыс. расположены в сельской местности. В том числе 9 тыс. отделений расположены в населенных пунктах, где проживает менее 300 человек. Там почта зачастую выступает единственным местом, где жители могут приобрести необходимые товары первой необходимости», — пояснила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.
На Старополье в акции будут участвовать более 550 почтовых отделений.
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