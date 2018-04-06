Ставропольские почтовики снижают цены

Цены на определенный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров будут на 10-15% ниже, чем в торговых сетях, заявляют в пресс-службе ФГУП «Почта России»

Речь идёт о стиральных порошках, моющих и чистящих средствах, продуктах, чае и других товарах, востребованных в небольших городах и сёлах.

В больших городах сейчас продаются в основном почтовые и канцелярские товары, книги и сувенирная продукция.

«Из 42 тыс. почтовых отделений около 30 тыс. расположены в сельской местности. В том числе 9 тыс. отделений расположены в населенных пунктах, где проживает менее 300 человек. Там почта зачастую выступает единственным местом, где жители могут приобрести необходимые товары первой необходимости», — пояснила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова

На Старополье в акции будут участвовать более 550 почтовых отделений.