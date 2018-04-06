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В ГД внесен проект о порядке выдачи свидетельств на право управления подвижным железнодорожным составом
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В ГД внесен проект о порядке выдачи свидетельств на право управления подвижным железнодорожным составом 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Министерство транспорта РФ подготовило законопроект, которым вносится новая статья в закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», устанавливающая порядок выдачи свидетельств на право управления тяговым подвижным составом: локомотивами, моторвагонным подвижным составом, специальным самоходным подвижным составом. Законопроект внесен в Госдуму. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
«Управление железнодорожным подвижным составом, который является источником повышенной опасности для окружающих, требует повышенного внимания к вопросам допуска к его управлению квалифицированных лиц. Существующая система выдачи свидетельств на право управления тяговым подвижным составом не учитывает структурных преобразований, произошедших на железнодорожном транспорте, в том числе появления владельцев тягового подвижного состава, организационно обособленных от ОАО «РЖД», — говорится в сообщении.
В правительстве подчеркнули, что владельцы инфраструктур, перевозчики, отправители и другие участники перевозочного процесса обязаны обеспечивать безопасные для жизни и здоровья пассажиров условия проезда, безопасность перевозок грузов, багажа и грузобагажа, безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, экологическую безопасность.
Уточняется, что в связи с вышесказанным нормативные правовые акты, регулирующие вопросы выдачи свидетельств на право управления тяговым подвижным составом, требуют актуализации.
Внесенным законопроектом предлагается дополнить федеральный закон «О железнодорожном транспорте в РФ» новой статьей, устанавливающей порядок выдачи свидетельств на право управления тяговым подвижным составом: локомотивами, моторвагонным подвижным составом, специальным самоходным подвижным составом.
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