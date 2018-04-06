В ГД внесен проект о порядке выдачи свидетельств на право управления подвижным железнодорожным составом

Министерство транспорта РФ подготовило законопроект, которым вносится новая статья в закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», устанавливающая порядок выдачи свидетельств на право управления тяговым подвижным составом: локомотивами, моторвагонным подвижным составом, специальным самоходным подвижным составом. Законопроект внесен в Госдуму . Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Управление железнодорожным подвижным составом, который является источником повышенной опасности для окружающих, требует повышенного внимания к вопросам допуска к его управлению квалифицированных лиц. Существующая система выдачи свидетельств на право управления тяговым подвижным составом не учитывает структурных преобразований, произошедших на железнодорожном транспорте, в том числе появления владельцев тягового подвижного состава, организационно обособленных от ОАО «РЖД» , — говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что владельцы инфраструктур, перевозчики, отправители и другие участники перевозочного процесса обязаны обеспечивать безопасные для жизни и здоровья пассажиров условия проезда, безопасность перевозок грузов, багажа и грузобагажа, безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, экологическую безопасность.

Уточняется, что в связи с вышесказанным нормативные правовые акты, регулирующие вопросы выдачи свидетельств на право управления тяговым подвижным составом, требуют актуализации.

Внесенным законопроектом предлагается дополнить федеральный закон «О железнодорожном транспорте в РФ» новой статьей, устанавливающей порядок выдачи свидетельств на право управления тяговым подвижным составом: локомотивами, моторвагонным подвижным составом, специальным самоходным подвижным составом.