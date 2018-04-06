Поисковая экспедиция пройдет на Кубани в месте воздушного сражения ВОВ

КРАСНОДАР , 6 апреля. / ТАСС /. Поисковые отряды из разных регионов России летом отправятся в экспедицию в Крымский район Краснодарского края , над которым 75 лет назад развернулось крупнейшей воздушное сражение Великой Отечественной войны, сообщил в пятницу ТАСС руководитель ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко.

"В июле будет экспедиция по местам Битвы за Кавказ, в Крымске , посвященная воздушному сражению над Кубанью — в этом году исполняется 75 лет. Мы будем поднимать самолеты, устанавливать экипажи. Сражение в небе над Кубанью началось 17 апреля 1943 года, продлилось три месяца и было одним из крупнейших сражений в Великой Отечественной войне как Курская дуга. Именно над Кубанью произошел перелом в Великой Отечественной войне в небе — наши победили и погнали немца", — сказал собеседник.

Он добавил, что в конце апреля кубанские поисковики отправятся в автопробег в честь 75-летия сражения и установят пять памятных табличек в память о погибших экипажах, личности и места гибели которых были недавно установлены краснодарскими поисковиками. Эти летные экипажи на протяжении десятилетий числились «не вернувшимися с боевого задания», пропавшими без вести.

Фоменко отметил, что в этом году также исполняется 75 лет с момента освобождения Кубани от оккупации. В июле запланирована краеведческая экспедиция школьных поисковых отрядов, возможно проведение экспедиции вместе с воинской частью в районе Горячего Ключа, возле которого удалось остановить войска вермахта во время Битвы за Кавказ, в августе планируется учебная вахта памяти со школьниками, где дети научатся обращаться с оборудованием, она завершится конференцией в Новороссийске . Кроме того, сейчас ведутся переговоры о проведении в октябре совместно с Краснодарским высшим военным авиационным училищем летчиков конференции, посвященной воздушным боям над Кубанью.

По данным администрации Краснодарского края, региональная «Вахта памяти» — серия мероприятий по сохранению памяти о Великой Отечественной войне — стартует в Краснодаре в пятницу. Под эгидой «Вахты памяти» в течение нескольких месяцев ежегодно благоустраиваются и реставрируются воинские захоронения, проводятся поисковые экспедиции, устанавливаются имена погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Кубань во время войны

Летом 1942 года началась Битва за Кавказ, в рамках которой оккупированным оказался Юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморье. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена только осенью того же года.

Именно на территории современного Краснодарского края удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска. Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага.

С лета 1942 года, когда пал Севастополь, Туапсинский порт являлся главной военно-морской базой Черноморского флота.