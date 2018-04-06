В Ханты-Мансийске построят четыре православных храма 

4 апреля митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел встретился с главой Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным.
Глава города и митрополит обсудили вопросы строительства новых православных хрмов на территории города, а точнее в районе СУ-967, ОМК и микрорайон Иртыш-2. Еще один участок, где возможно появится церковь расположен по улице Чехова. Кроме того, вблизи этих объектов планируется организовать детские, спортивные площадки.
Во время беседы митрополит и глава города обговорили вопросы по развитию церковной и общественной жизни окружной столицы, планы взаимодействия епархии с городской администрацией и обсудили инициативу предпринимательского сообщества по обустройству одного из городских родников.
Отметим, что в Ханты-Мансийске на данный момент работают 5 православных храмов и церквей. Это Храм Воскресения Христова по улице Гагарина, в этом же храмовом комплексе располагается Храм в честь Святого равноапостольного князя Владимира Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Самарово, Храм в честь иконы Божьей Матери «Знамение» возле окружной больницы, храм на территории кладбища в честь Артемия Веркольского.