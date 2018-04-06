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Интернет-мошенники атакуют жителей Саратовской области
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Интернет-мошенники атакуют жителей Саратовской области 

Новости Саратова 54 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Жертвами аферистов только за несколько прошедших недель стали 4 жителя региона.
Мужчина из Аткарска хотел купить автомобиль. Он перевел продавцу задаток в 2 тысячи рублей. После этого продавец «испарился» вместе с деньгами. А его номер телефона стал недоступным.
Житель Балашовского района попал в другую ситуацию. Он хотел через один сайт объявлений купить автомобильный двигатель. Продавец попросил деньги за доставку детали. Покупатель, не задумываясь, перевел 8 тысяч для оплаты транспортировки. Однако после продавца и след простыл.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в ГУ МВД, на удочку мошенников попали еще два жителя Саратовской области. Они сообщили неизвестным данные своих банковских карт, после чего со счетов произошли списания денежных средств.
В связи с этим ГУ МВД России по Саратовской области напоминает, что ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также передавать коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях.
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