Интернет-мошенники атакуют жителей Саратовской области

Жертвами аферистов только за несколько прошедших недель стали 4 жителя региона.

Мужчина из Аткарска хотел купить автомобиль. Он перевел продавцу задаток в 2 тысячи рублей. После этого продавец «испарился» вместе с деньгами. А его номер телефона стал недоступным.

Житель Балашовского района попал в другую ситуацию. Он хотел через один сайт объявлений купить автомобильный двигатель. Продавец попросил деньги за доставку детали. Покупатель, не задумываясь, перевел 8 тысяч для оплаты транспортировки. Однако после продавца и след простыл.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в ГУ МВД , на удочку мошенников попали еще два жителя Саратовской области . Они сообщили неизвестным данные своих банковских карт, после чего со счетов произошли списания денежных средств.