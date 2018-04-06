Котика-злодея подозревают в намерении захватить мир

«Когда я впервые увидел этого морщинистого котика, он сразу покорил моё сердце! — рассказывает владелец лысого кота Филиппи Сандра. — Эти его морщинки, розовая, как персик, кожа и глаза бирюзовые, как океан! Я моментально влюбился».

Кота породы сфинкс зовут Джердан, ему 5 лет, он живёт в Швейцарии и с лёгкостью заводит поклонников по всему миру. У котика-злодея есть собственный Instagram, в котором можно следить за его приключениями «Некоторые люди, увидев Джердана на фотографии, говорят, что он уродливый. Но если они видят моего кота вживую, то сразу же меняют своё мнение и находят котика милым и сладким», — утверждает хозяин. Джердан действительно выглядит довольно устрашающе, его голова, например, очень похожа на мозги. А заглянув в его глаза, кажется, что этот кот точно имеет дьявольский план по захвату мира. «На самом деле мой кот смешной, застенчивый и всеобщий любимец. Он обожает сидеть на окне, наблюдать за птицами и обниматься с людьми», — поделился эмоциями хозяин кота-злодея.

К слову, недавно «Ридус» рассказывал о котах-ниндзя, которые в свободное от своих важных дел время тренируются в восточных единоборствах. Выглядит это впечатляюще!

Недавно в интернете мерились длиной своих котов и проводили смешной эксперимент, заманивая котиков в круг.

Также в Сети восхищались котиком, который продаёт рыбу на рынке, а ещё удивлялись говорящему коту, который так по-человечески мяукал «Откроооой мне дверь», что вы не поверите своим ушам, пока сами не услышите.