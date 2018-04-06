Как близнецы: Судзиловская стала копией Полины Гагариной

43-летняя актриса сходила к косметологу и стала выглядеть так же как 31-летняя певица.

На днях Олеся Судзиловская рассказала, что попробовала испанскую процедуру омоложения CooLifting. Косметологи продвигающие эту новинку обещают, что всего за пять минут ваше лицо будет выглядеть моложе на целых десять лет! При этом никакой боли и длительного процесса восстановления. Актриса представила поклонникам фото результата, и они не поверили своим глазам. Дело даже не в том, что кожа 43-летней звезды ровная и сияющая как у студентки, удивило другое, Олеся стала просто копией другой знаменитости — Полины Гагариной

Фанаты тут же бросились сравнивать фотографии актрисы и певицы и создали ряд коллажей в подтверждение своих слов. И получилось, что при одинаковых ракурсах артистки и правда очень похожи, будто они сестры. При этом понять кто из них старшая, а кто младшая не возможно, потому что в свои 43 года Олеся без макияжа выглядит так же хорошо, как и Гагарина, которой в марте исполнился 31 год. А отсутствие косметики только играет на руку Судзиловской. Без мейкапа она как девочка, даже не подумаешь, что у нее за плечами огромная фильмография и она — мама двоих сыновей. Глядя на нее начинаешь сомневаться в словах визажистов о том, что косметика творит чудеса. Иногда они происходят без помощи теней, туши, а благодаря их отсутствию.

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