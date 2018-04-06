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В Майкопе очистят от мусора зоны отдыха, лесополосы и обочины дорог
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В Майкопе очистят от мусора зоны отдыха, лесополосы и обочины дорог 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Мэр Майкопа Андрей Гетманов подписал распоряжение о проведении 21 апреля общегородского субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.
Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленная Россия-2018» и в соответствии с распоряжением главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Главной задачей предстоящего месячника чистоты станет ликвидация стихийных свалок, выявленных специалистами отдела санитарного контроля городских территорий в зеленых массивах. Также предстоит очистить от мусора и поросли лесополосы, зоны отдыха, берега реки Белой, территории мемориальных комплексов и обочины дорог, рассказали в администрации Майкопа.
В субботнике примут участие работники республиканских и муниципальных органов власти, предприятий и учреждений, актив территориального общественного самоуправления, студенты вузов и колледжей.
«Мы призываем всех жителей проявить активную жизненную позицию, обращаться в управляющие компании с пожеланиями, вопросами, связанными с благоустройством и очисткой своих придомовых территорий. Только вместе мы можем сделать город чище и комфортнее. Каждая дворовая территория может преобразиться не только силами управляющей компании, но и стараниями каждого майкопчанина», — подчеркнул Андрей Гетманов.
Всем организациям, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, жилищно-строительным, гаражно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья и садоводческим товариществам также рекомендовано произвести санитарную очистку прилегающих территорий, а транспортным организациям — уборку конечных стоянок и разворотных площадок автотранспорта с обязательным вывозом всего собранного мусора на городской полигон.
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