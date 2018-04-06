Порт «Санкт-Петербург» планируют перенести в Приморск

«Мы думаем над тем, чтобы использовать опыт наших коллег, в частности — в Гамбурге, в Сингапуре , по выносу портовых мощностей за черту города», — отметил чиновник.

По его словам идея выноса порта за пределы Петербурга поможет освободить территорию под создание новой городской среды. Планируется, что порт будет перенесен в Приморск, где глубины позволяют принимать суда водоизмещением до 100 тысяч тонн.

Сегодня Большой порт Санкт-Петербург обладает значительным запасом пропускной способности практически по всем видам переваливаемых грузов (в частности, контейнеров и наливных грузов (нефтепродуктов), которая оценивается примерно в 80 млн тонн в год.