Глава МИД Беларуси предложил наметить пути взаимодействия по международным вопросам

С открытием «политического сезона работы Содружества» в текущем году поприветствовал сегодня своих внешнеполитических коллег министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании СМИД СНГ.

В доверительном формате министр предложил обсудить сегодня ключевые международные проблемы, затрагивающие интересы региона, и «наметить пути взаимодействия по наиболее острым вопросам», передает БЕЛТА.

Глава белорусского МИД выразил благодарность российской стороне «за эффективную работу, проделанную в период председательства России в СНГ в прошедшем году», а также пожелал «успешной и плодотворной деятельности таджикским коллегам, принявшим эстафету председательства на текущий год».

Обозначая круг обсуждаемых тем, министр подчеркнул, что повестка дня «насыщенная и разносторонняя», в том числе включающая «вопросы взаимодействия в сферах безопасности, борьбы с преступностью и противодействия международному терроризму».

Он подчеркнул, что СМИД — это и подготовительный этап к предстоящему заседанию Совета глав государств. Поэтому, по его словам, необходимо обеспечить к встрече президентов в Душанбе «формирование емкой, но в то же время крайне субстантивной повестки, что будет являться выполнением требования глав государств о повышении эффективности работы высших органов СНГ».